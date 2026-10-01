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«No es lo ideal»: Alessia Russo lamenta el derrumbe final del Arsenal mientras un error de Leah Williamson por mano regala a Paris FC un empate
Un extraño error defensivo le cuesta caro al Arsenal
La victoria se le escapó de las manos al conjunto del norte de Londres después de que un catastrófico error defensivo borrara su ventaja de dos goles en el escenario europeo. El primer gol de Russo esta temporada, junto a un sereno tanto de Georgia Stanway, había puesto a las visitantes en total control antes de que Clara Mateo recortara distancias. El desastre llegó cuando Williamson atrapó un pase de la guardameta Misa que la árbitra consideró en juego, regalando a Maeline Mendy la oportunidad de marcar desde el punto de penalti.
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Un delantero destaca la costosa gestión del partido
La internacional inglesa no hizo ningún esfuerzo por ocultar su decepción después de que el Arsenal dejara escapar los tres puntos al perder el control del partido tras el descanso.
Reflexionando sobre el frustrante empate, Russo declaró a los canales oficiales del Arsenal: "Quiero decir, no es lo ideal. Creo que perdimos un poco el control de la segunda parte incluso antes de [el penalti]. Así que se trata de gestionar el partido un poco mejor. También creo que en la primera parte, y durante todo el partido, tuvimos fases realmente, realmente buenas, así que ahora se trata de usar eso para seguir adelante".
El resultado también estableció un récord no deseado para el Arsenal, que ahora no ha logrado ganar en dos ocasiones en la Champions League tras ir ganando por dos o más goles desde el inicio de la temporada pasada.
El delantero respira aliviado tras su irrupción
A pesar de la amarga desilusión del pitido final en Francia, el Arsenal al menos pudo sacar algo positivo de que su delantera estrella pusiera fin a su sequía goleadora personal. Al reflexionar sobre su estreno goleador tras cinco partidos sin marcar, Russo explicó: "Siempre quiero intentar marcar y crear, y sí, se trataba de encontrar ese medio metro para poder sacar el disparo, así que estoy contenta de haberlo hecho".
Destacando el esfuerzo colectivo entre bastidores, añadió: "Creo que quizá [es] un aspecto en el que no hemos tenido confianza en los últimos partidos, pero yo lo veo cada día en los entrenamientos, la calidad que tenemos. No pensé que nos fuera a llevar mucho tiempo. Creo que fue bonito ver eso, pero también hay que darle mérito a todas nosotras y al cuerpo técnico. Hemos estado trabajando muy duro entre bastidores, apretando de verdad, y vamos a seguir haciéndolo".
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El duelo nacional pone a prueba la solidez defensiva
El Arsenal debe pasar página cuanto antes tras ese error tan extraño, ya que este fin de semana le espera una exigente prueba a nivel nacional. El equipo de Renee Slegers tiene previsto visitar al Manchester City, rival directo por el título, en su quinto partido de la Women's Super League el domingo 4 de octubre. Ese gran duelo representa una prueba vital para su carácter colectivo y su disciplina defensiva después de un revés tan desmoralizador en Europa.
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