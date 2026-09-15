La leyenda del Manchester United Scholes ha lanzado un serio toque de atención sobre el actual número uno del club, Lammens. El belga de 24 años llegó a Old Trafford procedente del Royal Antwerp el pasado verano en una operación valorada en 21,7 millones de libras y desde entonces ha logrado desbancar a Altay Bayindir para convertirse en un fijo en el once inicial.

Scholes explicó sus preocupaciones destacando la necesidad histórica de contar con una presencia de talla mundial en la portería para cualquier equipo con aspiraciones de ganar la liga. «¿Qué equipo has visto ganar la Premier League sin un portero de primer nivel?», preguntó Scholes en el pódcast The Good, The Bad and The Football. «Lammens podría serlo, no lo sé, creo que probablemente todavía hay dudas al respecto y luego construyes desde la línea de cuatro defensas».



