AFP
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¿No es lo bastante bueno? Paul Scholes cuestiona el futuro a largo plazo de Senne Lammens en el Manchester United y lanza una advertencia sobre un «portero brillante»
Scholes duda de las credenciales de Lammens para el título
La leyenda del Manchester United Scholes ha lanzado un serio toque de atención sobre el actual número uno del club, Lammens. El belga de 24 años llegó a Old Trafford procedente del Royal Antwerp el pasado verano en una operación valorada en 21,7 millones de libras y desde entonces ha logrado desbancar a Altay Bayindir para convertirse en un fijo en el once inicial.
Scholes explicó sus preocupaciones destacando la necesidad histórica de contar con una presencia de talla mundial en la portería para cualquier equipo con aspiraciones de ganar la liga. «¿Qué equipo has visto ganar la Premier League sin un portero de primer nivel?», preguntó Scholes en el pódcast The Good, The Bad and The Football. «Lammens podría serlo, no lo sé, creo que probablemente todavía hay dudas al respecto y luego construyes desde la línea de cuatro defensas».
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Construyendo desde atrás con Carrick
La crítica de Scholes llega en un momento en el que el Manchester United intenta reconstruir su identidad bajo la dirección de Michael Carrick. Scholes trazó paralelismos entre la trayectoria actual del United y los cimientos defensivos asentados por sus rivales en las últimas temporadas, señalando que un portero fiable es el punto de partida esencial para cualquier proyecto exitoso.
Scholes profundizó además en esta idea, sugiriendo que Carrick podría necesitar buscar una mejora si Lammens no puede alcanzar el nivel requerido. Añadió: «Es la forma en la que empezó el Arsenal hace tres o cuatro años, defensivamente ha sido absolutamente brillante. Necesitas un portero de primer nivel.
«Piensas en el equipo del Liverpool con Alisson, Raya en el Arsenal, el Man United con Peter Schmeichel y Edwin van der Sar. Todos han tenido porteros brillantísimos, brillantísimos. Se empieza desde atrás, por supuesto. No sé si Michael simplemente tiene que ser paciente y esperar a eso».
La ambición de Lammens por el legado de Old Trafford
Por su parte, Lammens nunca ha ocultado su deseo de convertirse en una presencia a largo plazo en Mánchester y ganarse con el tiempo un lugar junto a los mejores jugadores de la historia del club. El guardameta es muy consciente de la naturaleza voluble de los medios ingleses y de las altas expectativas que conlleva vestir la camiseta del United.
Al reflexionar sobre lo que supone jugar en la Premier League, Lammens afirmó el año pasado: «Así es Inglaterra. Si las cosas van mal, pueden hundirte por completo, pero si van bien, te elogian hasta las nubes.
»Me tomo eso con cautela, porque para que me mencionen en la misma frase que a Schmeichel, voy a tener que demostrar mi valía muchas más veces. Pero sí me pareció un cumplido muy bonito. Espero jugar aquí durante 10 años y ser importante, para que, como Schmeichel y Van der Sar, pueda dejar un legado».
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El rendimiento, bajo la lupa
El momento de estos comentarios llega después de un frustrante derbi de Mánchester en el que Lammens no pudo evitar que Erling Haaland viera portería. Aunque la derrota fue un fracaso colectivo, el foco de Scholes en la portería indica que cree que un guardameta verdaderamente de élite podría haber marcado la diferencia en partidos de tanta exigencia.
A medida que avance la temporada, cada parada y cada error de Lammens serán analizados a través del prisma del veredicto de Scholes de que "aún hay dudas". Para un portero joven que todavía está adaptándose a la liga más exigente del mundo, debe demostrar la regularidad y la capacidad de decidir partidos de un Schmeichel o un Van der Sar para acallar a los escépticos.
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