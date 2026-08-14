Bellingham ha ocupado ambas demarcaciones a lo largo de su carrera hasta la fecha. Irrumpió en la escena como un adolescente precozmente dotado mientras ocupaba una posición en la sala de máquinas del Birmingham City. En aquel momento, las inevitables comparaciones llegaron con la leyenda del Liverpool Steven Gerrard.

No tardó mucho, tras su traspaso al Borussia Dortmund, en recibir el reconocimiento internacional absoluto. El jugador de 23 años se ha convertido en una presencia talismánica para Inglaterra, con su icónica celebración de «quién si no» en la Eurocopa 2024 seguida de siete goles en el Mundial de 2026.

Inglaterra busca inspiración en Bellingham, junto a su capitán Harry Kane, récord histórico. Y él ha respondido con regularidad, con Thomas Tuchel encontrándole un sitio como creador de juego en sus planes para un hombre que actúa justo por detrás de Kylian Mbappe a nivel de clubes.