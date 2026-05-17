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Donny Afroni

Traducido por

«No es fácil»: Rodri presiona al Arsenal en la lucha por la Premier, y el centrocampista del City, ganador del Balón de Oro, recurre a los juegos mentales

Rodri
Manchester City
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Premier League

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha aumentado la presión psicológica en la lucha por la Premier League al advertir al Arsenal de que el último paso suele ser el más difícil. Aunque los Gunners lideran la tabla, el español cree que la enorme presión de acabar con 22 años sin título podría hacer que el equipo de Mikel Arteta tropiece.

  • La guerra psicológica en la lucha por el título

    Gracias al gol de Antoine Semenyo, que dio la victoria 1-0 el sábado, el equipo de Pep Guardiola ha sumado la FA Cup a la Carabao Cup que ganó antes contra los Gunners. Sin embargo, el título principal aún está en juego: el Arsenal lidera la tabla con dos puntos de ventaja tras el reciente empate del City ante el Everton. Tras contribuir al segundo título nacional del City con la victoria en la final de la FA Cup ante el Chelsea en Wembley, Rodri vuelve a centrarse en la liga.

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    El peso de las expectativas

    Rodri cree que la historia y la presión pueden favorecer al City. El Arsenal busca su primer título en más de dos décadas, y el español advierte que cerrar una carrera por el título es más difícil de lo que parece.

    Tras ganar la FA Cup el sábado en Wembley, el Balón de Oro declaró a Hayters: «Es un subidón de confianza, pero mantenemos la calma; aún quedan dos finales vitales y muy difíciles. Todo puede pasar. Necesitamos que fallen, quizá ante el Burnley o el Crystal Palace. Si fuera ellos, no sería fácil rematar la faena. Debemos seguir presionando hasta el final».

  • Lecciones del pasado

    El centrocampista recordó que, en la temporada 2022, el City perdía contra el Aston Villa en el minuto 80 y aún así remontó el partido y ganó el título. Por eso insiste en que la lucha por el título sigue abierta.

    Rodri lo resumió así: «En el minuto 80 perdíamos el título contra el Aston Villa en casa. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Cerrar un campeonato es muy difícil, y ganar a todos en esta Premier League también».

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    Los últimos obstáculos para los aspirantes

    La tensión sube: quedan pocas jornadas. El Arsenal puede ampliar su ventaja a cinco puntos el lunes si gana al descendido Burnley, aunque el City tendrá un partido menos. Los de Guardiola responden el martes ante un Bournemouth que lucha por la Champions; un nuevo tropiezo podría entregar el título al equipo londinense.

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