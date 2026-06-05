Pérez, en el programa «Horizonte», negó que el Real Madrid vaya a fichar a Haaland o Kane. Anunció que la próxima semana se cerrará otro gran fichaje, valorado en 150 millones de euros.

Anunció que la próxima semana se confirmará un fichaje de 150 millones de euros, lo que indica que la operación está muy avanzada. Sus palabras llegan mientras crece la presión de su rival presidencial, Enrique Riquelme, quien prometió traer a Haaland al Bernabéu.