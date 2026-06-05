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«No es Erling Haaland ni Harry Kane»: Florentino Pérez anticipa un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid la próxima semana, pero descarta varios nombres destacados
Pérez insinúa un importante plan de fichajes
Pérez, en el programa «Horizonte», negó que el Real Madrid vaya a fichar a Haaland o Kane. Anunció que la próxima semana se cerrará otro gran fichaje, valorado en 150 millones de euros.
Anunció que la próxima semana se confirmará un fichaje de 150 millones de euros, lo que indica que la operación está muy avanzada. Sus palabras llegan mientras crece la presión de su rival presidencial, Enrique Riquelme, quien prometió traer a Haaland al Bernabéu.
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Pérez explica la postura del Madrid
Pérez fue tajante sobre Haaland y Kane: «No se trata de Erling Haaland ni de Harry Kane», afirmó, desmintiendo su fichaje por el Madrid.
Sobre los fichajes, añadió: «Ya tenemos a Mourinho, Konaté y Dumfries, y el martes ofreceremos más de 150 millones por un jugador de la Champions, el traspaso más caro de la historia del Real Madrid».
La campaña electoral se recrudece
Las declaraciones de Pérez llegan en un momento clave de la carrera por la presidencia del Real Madrid. Riquelme ha intentado ganar impulso prometiendo fichajes de élite y reclutando a figuras destacadas del pasado para que respalden su proyecto. El actual presidente cree que la situación financiera actual del club refuerza sus argumentos para optar a un nuevo mandato. Su última insinuación sobre el mercado de fichajes parece diseñada para reforzar la confianza en su liderazgo y en la capacidad del Madrid para competir por los nombres más importantes del mundo.
«Según Forbes, el club vale 10 000 millones de euros», añadió. «Cuando llegué, ni siquiera teníamos para pagar los sueldos. Ahora somos el club más valioso del mundo».
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La atención se centra ahora en el anuncio de la próxima semana
Ahora todos quieren saber quién es el jugador que, según Pérez, llegará por 150 millones de euros. El anuncio puede marcar la campaña presidencial y convencer a los aficionados antes de las elecciones. Mientras Riquelme defiende su proyecto, Pérez confía en que este fichaje refuerce su posición y consolide el futuro del Real Madrid.