Las declaraciones del presidente llegan en un momento de gran tensión en el Bernabéu. Pérez critica a Riquelme, a quien acusa de intentar influir en los valores del club.

«Las críticas no me duelen. Lo que me duele es que estas personas quieran influir en el Real Madrid; el padre de Riquelme era uno de ellos», explicó Pérez. «He visto una conspiración en los medios para desestabilizar al club. Quería frenarlo y por eso convocé elecciones. No es casualidad que quienes intentan desestabilizar al club provengan de una etapa oscura. En las asambleas metieron a gente ajena al Madrid; se colaron. Por eso volví en 2009. Ahora son sus hijos. Estoy furioso».

Sobre la promesa de Riquelme de fichar a Haaland, Pérez afirmó: «Todos lo han desmentido: su padre, su agente y el club. Es un farol. Y estoy aquí para defender al Real Madrid».