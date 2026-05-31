«No es el único nombre sobre la mesa»: Steven Gerrard reacciona a los rumores que sitúan a Andoni Iraola como posible sustituto de Arne Slot en Liverpool

Tras el cambio radical en el banquillo de Anfield, la leyenda del club Gerrard ha señalado a Iraola como uno de los principales candidatos para tomar las riendas. En declaraciones a TNT Sports, Gerrard admitió que el trabajo del español en la costa sur no ha pasado desapercibido. Al preguntarle si el técnico de 43 años sería la opción adecuada, el ex capitán comentó: «Creo que, potencialmente, sí. Ha hecho un gran trabajo en el Bournemouth y su estilo encajaría bien en el Liverpool».

Sin embargo, recordó que la vacante en una de las instituciones más históricas del fútbol mundial generará gran interés. «No nos engañemos: el Liverpool es un cargo atractivo para muchos entrenadores de élite, así que no creo que sea el único nombre sobre la mesa. Pero, por su vínculo con el Bournemouth y los directivos que han llegado de allí a Liverpool, lo conocen bien».







