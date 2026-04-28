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«No es el espíritu del juego»: Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich, pide cambiar las reglas tras el espectacular y histórico partido de la Liga de Campeones contra el PSG
«La norma podría mejorarse un poco»
Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern de Múnich, tocó con la mano un centro de Dembélé dentro del área tras recibir el balón en la cadera. El VAR, Carlos del Cerro Grande, revisó la jugada y el árbitro Scharer señaló penalti.
«El brazo izquierdo se extiende y aumenta la superficie defensiva. En mi opinión, es una mano sancionable porque se amplía la superficie corporal. La decisión fue correcta», afirmó el experto en arbitraje Lutz Wagner. Kimmich, sin embargo, no estaba convencido: «Es frustrante, no había rival detrás que pudiera marcar. La regla podría mejorarse». El jugador de 31 años propuso un sistema en el que no todas las manos en el área impliquen penalti, y sugirió una sanción menos severa para estos casos fortuitos.
El técnico del Bayern, Vincent Kompany, lo tildó de «muy discutible», y el director deportivo, Max Eberl, añadió en la zona mixta: «Hay mucho que debatir. La pelota golpeó primero el cuerpo y luego la mano, así que quizá no debería haberse pitado. Pero ¿qué sentido tiene enfadarse ahora? Por desgracia, pitó la falta».
Los comentaristas deAmazonPrime Christoph Kramer y Mats Hummels también cuestionaron la decisión. «Otra vez esa supercámara lenta; es lo peor del fútbol, hace que todo parezca peor», se quejó Kramer. Hummels añadió: «Tras el disparo, la mano se mueve bruscamente y eso empeora la imagen. El balón rebota en la cadera; siempre he pensado que no debería ser penalti».
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Kimmich se sorprende por el hito histórico del Bayern y el PSG en la Liga de Campeones
Con 3-2 al descanso, PSG y Bayern firmaron la primera parte con más goles en semifinales de la Liga de Campeones. Tras la reanudación llegaron dos tantos más, de Kvaratskhelia y Dembélé, que ampliaron la ventaja parisina hasta el 5-2.
«Todos visteis lo que pasó tras el 5-2. Estás en el campo pensando: "¿Qué demonios está pasando?". No éramos tres goles peores que ellos», dijo Kimmich sobre la complicada situación justo pasada la hora de juego. «Era importante mantener la calma. El dilema es claro: ¿te lanzas al vacío para meterte de nuevo en el partido o intentas evitar el peor de los escenarios?».
Un cabezazo de Dayot Upamecano en el 65 hizo el 5-3 y reavivó la eliminatoria. Poco después, Luis Díaz marcó el 5-4 definitivo.
«Sabíamos que sería un ida y vuelta, pero no tan abierto», admitió Kimmich. «Es raro perder por solo un gol. Estábamos tres abajo, remontamos y aún necesitábamos empatar. Al final ellos estaban muy cansados».
El 6 de mayo, en el Allianz Arena, Kimmich y sus compañeros buscarán la remontada. Si el Bayern alcanza la final de Budapest a finales de mayo, se medirá al Arsenal o al Atlético de Madrid, cuyo primer duelo de semifinales se juega este miércoles.
Próximos partidos del Bayern
Fecha
Partido
Competición
Sábado 2 de mayo
Bayern de Múnich vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Miércoles 6 de mayo
FC Bayern vs. París Saint-Germain
Liga de Campeones
Sábado 9 de mayo
VfL Wolfsburgo vs. FC Bayern
Bundesliga
Sábado 16 de mayo
FC Bayern vs. 1. FC Colonia
Bundesliga