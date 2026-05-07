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¡No es el Chelsea! Se rumorea que Frank Lampard fichará por otro club tras dejar Coventry y regresar a la Premier League después de 25 años
El héroe de los Sky Blues podría fichar por la Premier League.
Lampard se ha convertido en un héroe en las Midlands tras llevar al Coventry City al título de la Championship con 95 puntos y acabar con 25 años de ausencia del club en la máxima categoría. Sin embargo, el comentarista Richard Keys asegura que Lampard podría marcharse antes de la nueva temporada. Aunque se habla de un regreso a Stamford Bridge, Keys cree que su destino más probable es otro club londinense.
Al técnico, que solo tiene un año más de contrato y aún no ha renovado, lo acechan clubes de la Premier League. En su blog, Keys lanzó la bomba: «Si Lampard se va, probablemente irá al Fulham; no dejo de oír su nombre vinculado a ese club».
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La incertidumbre contractual despierta el interés del Fulham
El futuro incierto de Marco Silva, cuyo contrato con el Fulham está a punto de expirar, ha desatado rumores en Craven Cottage. Frank Lampard, que ha ganado 44 de los 80 partidos que ha dirigido al Coventry, aparece como candidato principal para sustituirle.
Keys, seguidor de toda la vida del Coventry, se pregunta si el propietario Doug King ofrecerá el respaldo financiero necesario para mantener a Lampard. «¿Se quedará Frank Lampard en el Coventry? Espero que sí, pero dependerá del compromiso del propietario con una campaña en la Premier League», escribió. «Probablemente ficharemos a unos cuantos jugadores por 40 o 45 000 libras a la semana, con la promesa de que pueden marcharse si descendemos. ¿Bastará? Tenemos buenos jugadores, pero necesitarán ayuda».
Lampard desmiente los rumores sobre su regreso al Chelsea
A pesar de los rumores que le sitúan en el Fulham, Lampard se ha desmarcado del caos del Chelsea. Pese a las dificultades de los Blues con su técnico interino, el exentrenador insiste en que su foco está en celebrar el título con Coventry y no en reemplazar a Liam Rosenior.
En declaraciones a Sky Sports, Lampard se mostró firme sobre sus límites profesionales actuales: «No quiero hablar del Chelsea ni de Liam, porque he estado allí y nunca quiero opinar demasiado de los entrenadores; eso corresponde a los comentaristas. Soy entrenador del Coventry, estoy disfrutando de nuestro ascenso y título, y eso es todo».
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El reto de mantenerse en la Premier League
Lampard quiere seguir en el Coventry, pero exige una fuerte inversión para reducir la brecha entre ambas divisiones. Inspirado en los casos de Sunderland y Leeds, que lograron la permanencia tras ascender en 2022-23, Lampard sabe que quedarse quieto no es opción. Pide reuniones serias con la directiva para asegurar que la plantilla sea competitiva de cara a la temporada 2026-27.
«Hay muchas conversaciones por mantener», admitió Lampard. «El propietario quiere que disfrutemos estas semanas y estoy de acuerdo; debemos vivir el momento.
Pero ahora debemos preguntarnos: '¿Qué debemos hacer?', porque hemos ascendido rápido en estos 18 meses. Mark Robins hizo un trabajo preliminar increíble, pero los cambios que se avecinan son grandes, así que hay que hacerlo bien; esa será la tarea».