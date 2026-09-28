«No es difícil ser futbolista»: el delantero del Real Madrid Endrick rechaza las afirmaciones sobre la presión en el fútbol y destaca la difícil situación de los trabajadores corrientes

En declaraciones al canal de televisión brasileño TV Globo, el delantero subrayó la importancia de ser agradecido por todo lo que te da el fútbol. Destacando el contraste entre el fútbol de élite y la vida laboral cotidiana, Endrick dijo: "Nosotros [los futbolistas] afrontamos una presión enorme, pero tenemos que estar agradecidos por lo que nos da el fútbol. Por supuesto, hay momentos de mucha presión, pero el fútbol nos da cosas maravillosas que pueden cambiar la vida de nuestras familias".

Restando importancia a las quejas sobre la presión en este deporte, añadió: "No es duro ser futbolista. Sí, hay ciertas cosas que pasan que son difíciles, pero no podemos decir que ser jugador sea duro. Lo duro es ser alguien que se despierta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, trabajando de lunes a domingo".