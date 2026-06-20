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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

«No es de los que dejan tirado al equipo»: el seleccionador alemán Julian Nagelsmann explica una controvertida decisión sobre la plantilla de la selección alemana

World Cup
Alemania vs Ivory Coast
Alemania
Ivory Coast
L. Sane
J. Nagelsmann

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, explicó antes del segundo partido de grupo del Mundial contra Costa de Marfil por qué vuelve a incluir a Leroy Sané en su once inicial.

Nagelsmann pidió que Sané «muestre el mismo esfuerzo defensivo que contra Curazao», y recordó el 7-1 del debut mundialista.

  • Su irregular temporada en el Galatasaray hizo que su convocatoria para el Mundial fuera recibida con recelo. Aun así, el jugador de 30 años brilló contra Curazao y, pese a su compromiso, recibió la peor valoración del público alemán.

    «Si hubiera marcado una de sus dos claras ocasiones, probablemente habría recibido una valoración muy diferente», afirmó Nagelsmann en su defensa. Sane, explicó, había vuelto a «trabajar duro sus remates en los últimos entrenamientos. Contra Curazao hizo muchos sprints, y eso es lo que debe repetir hoy».

    Además, ante los veloces extremos de Costa de Marfil, con Yan Diomande del Leipzig a la cabeza, debe ayudar a Joshua Kimmich en la banda derecha en defensa. «Ya lo hizo; no es de los que abandonan al equipo. Solo debe jugar como sabe y entonces nos dará muchas alegrías», concluyó Nagelsmann.

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  • SaneGetty Images

    El capitán Kimmich lo defendió: Leroy Sané se mantiene en el once inicial de la DFB.

    Nagelsmann destacó que el buen trabajo defensivo de Sane —a menudo criticado por su falta de disciplina atrás— contra Curazao no fue solo mérito suyo. «Trabajamos mucho con vídeo y contamos con jugadores que hablan con el grupo y les dicen lo que necesitan. No siempre es solo el entrenador quien hace el trabajo, sino también los jugadores», afirmó el seleccionador alemán.

    Seguramente se refería a líderes como el capitán Kimmich. Días antes, Kimmich ya había salido en su defensa: «No entiendo las críticas tras un 7-1. Se entregó al máximo, sobre todo en la transición defensiva. Nunca me dejó solo, siempre volvía corriendo», dijo en rueda de prensa.

    Antes del duelo contra Costa de Marfil, el exentrenador del Friburgo Christian Streich, como comentarista de la ZDF, resaltó la importancia del compromiso de Sané para la unidad del equipo: «Leroy Sané falló dos o tres ocasiones contra Curazao, pero eso no fue decisivo. Lo importante fue que hizo buenos movimientos en la transición y recuperó balones. Las ocasiones se pueden fallar. Pero así Kimmich, como capitán, puede decir en la rueda de prensa: «Sané lo ha dado todo por el equipo». Eso une al grupo y aumenta la confianza.

  • Alemania vs. Costa de Marfil con Leroy Sané: la alineación de la selección alemana

    PORTERÍA

    Manuel Neuer

    DEFENSA

    Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown

    CENTROCAMPISTAS

    Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha - Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz

    DELANTEROS

    Kai Havertz


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