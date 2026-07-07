Getty Images Sport
Traducido por
«No es culpa suya»: el seleccionador belga Rudi García defiende a Folarin Balogun, quien rompe su silencio sobre la eliminación mundialista y la suspensión de la tarjeta roja por parte de la FIFA
La polémica por la tarjeta roja a Balogun
La participación de Balogun acaparó los titulares tras la sorpresiva suspensión de su sanción de un partido por parte de la FIFA, luego de la tarjeta roja que recibió contra Bosnia y Herzegovina. La medida provocó protestas de la Federación Belga de Fútbol y de expertos internacionales, quienes la consideraron un precedente peligroso e injusto. Aunque Balogun fue titular, su presencia no evitó la dura derrota de los coanfitriones.
- AFP
García defiende al delantero rival
Tras el partido, García dijo que no guardaba rencor al jugador y elogió su actitud madura: «Balogun vino a hablar conmigo, y eso me gustó. No es culpa suya, no hay que culparle. Se lo dije. Aprecio que viniera a hablar conmigo».
Además, el seleccionador negó que el revuelo mediático en torno al delantero rival sirviera de incentivo para su equipo y añadió: «No era necesario ni imprescindible (en términos de motivación). Lo que realmente nos importaba era nuestro plan de juego. Queríamos destacar; la selección de EE. UU. es dinámica y está llena de energía. No necesitábamos a Kevin [De Bruyne], marcamos goles».
«La verdad es que no me sorprendió»
Balogun rompió su silencio sobre la polémica que afectó sus preparativos y afirmó que su labor se limita a jugar.
Tras el encuentro declaró: «Cuando te muestran una tarjeta roja, lo normal es no jugar el siguiente partido; pero cuando anulan esa decisión, surge la polémica. No me sorprendió. Como jugador, mi labor es salir al campo y concentrarme en mi trabajo. Estoy decepcionado porque hoy no pudimos ganar».
Añadió: «Acepté la tarjeta roja y acepté poder jugar. No hay más que añadir. Hoy Bélgica fue superior».
- (C)Getty Images
España se enfrentará a Bélgica en cuartos de final
La goleada en Seattle clasifica a Bélgica a cuartos y la cita con la campeona de Europa, España, el viernes 10 en Los Ángeles. Los dos tantos de De Ketelaere y el regreso de Lukaku dan aire al equipo de García. Ahora deben mantener este nivel para frenar a La Roja y avanzar a semifinales.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias