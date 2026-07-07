Tras el partido, García dijo que no guardaba rencor al jugador y elogió su actitud madura: «Balogun vino a hablar conmigo, y eso me gustó. No es culpa suya, no hay que culparle. Se lo dije. Aprecio que viniera a hablar conmigo».

Además, el seleccionador negó que el revuelo mediático en torno al delantero rival sirviera de incentivo para su equipo y añadió: «No era necesario ni imprescindible (en términos de motivación). Lo que realmente nos importaba era nuestro plan de juego. Queríamos destacar; la selección de EE. UU. es dinámica y está llena de energía. No necesitábamos a Kevin [De Bruyne], marcamos goles».