«No es cierto»: el presidente de La Liga niega que se haya dado «luz verde» al regreso de Lionel Messi al Barcelona, en respuesta a la sensacional afirmación de Xavi

En declaraciones al programa Estudio Estadio deTVE, Tebas desmontó rápidamente las recientes afirmaciones realizadas por el exentrenador durante una explosiva entrevista con La Vanguardia. El presidente de La Liga negó categóricamente que se hubiera concedido al club catalán ninguna dispensa financiera para facilitar el esperado regreso de Messi en 2023.

«No es cierto. La Liga no autorizó absolutamente nada ni dio su visto bueno», insistió. Su firme refutación desafía directamente la versión del legendario centrocampista, quien alegó que se superaron los obstáculos burocráticos antes de que el acuerdo se viniera abajo misteriosamente, echando toda la culpa a la jerarquía del club.