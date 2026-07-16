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«No es arrogancia»: Lionel Scaloni elogia a las estrellas «únicas» de Argentina, que con Lionel Messi a la cabeza golearon a Inglaterra y avanzaron a la final del Mundial
Scaloni celebra la victoria de Argentina en semifinales.
Scaloni admitió que se quedó sin palabras tras la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, que les aseguró un lugar en la final del Mundial. El seleccionador de la Albiceleste describió el momento como único y afirmó que sus jugadores siguen superando sus expectativas. Los campeones del mundo lucharon por su pase a la final, y Scaloni insistió en que su equipo rinde al máximo bajo presión. Afirmó que la determinación del equipo y el apoyo recibido les ayudaron a superar un partido muy exigente.
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Scaloni elogia la mentalidad de sus jugadores
Tras el partido, Scaloni valoró el partido de Argentina y rechazó que sus elogios al equipo fueran señal de exceso de confianza. Destacó la mentalidad del grupo ante la adversidad. También se emocionó al subrayar la unidad y el compromiso de los jugadores.
«Me quedo sin palabras. Es una alegría para nuestro país, para nuestro pueblo. El otro día dije que este grupo nunca deja de sorprenderme», admitió Scaloni, según recoge TyC Sports.
«Se me quiebra la voz porque esto demuestra mucho: espíritu de equipo, hermandad, no rendirse, luchar hasta el final. Después de esto, vamos a ganar la final, pero ¿qué más tiene que hacer este equipo? Me han conmovido profundamente. No tengo mucho más que decir; todo es gracias a ellos».
Y concluyó: «Vamos a intentar ganar, a darlo todo, pero después de esto, es muy difícil hacer comprender a la gente lo que están demostrando los jugadores. Somos únicos, y eso no es arrogancia. Esta gente nos ha llevado a la victoria».
Scaloni cree que este equipo está forjando su propio legado
Scaloni cree que esta selección argentina ha cuajado una de las mejores actuaciones de la historia del país. Aunque reconoció el emblemático gol de Diego Maradona contra Inglaterra en 1986, argumentó que la actuación general en la semifinal ha marcado un nuevo hito.
«Pensábamos que el partido contra Egipto había sido el mejor que habíamos jugado nunca, y este lo ha superado», afirmó Scaloni. «Independientemente del rival, es una semifinal. No sé si esto ha ocurrido alguna vez antes. Creo que el segundo gol de Diego pasará a la historia, pero en cuanto a nuestra actuación de hoy, ha sido increíble.
«Este equipo da lo mejor de sí mismo cuando está bajo presión; cuando percibe debilidad, va a por todas. Incluso si hubiéramos perdido, habríamos estado contentos porque el equipo demostró su temple hasta el último momento; hicimos lo que teníamos que hacer».
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La atención se centra ahora en España en la final
Con el histórico segundo título mundial consecutivo en juego, Argentina se prepara para la final contra España el domingo en el New York New Jersey Stadium.
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