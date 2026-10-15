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Mohamed Saeed
Traducido por

«¡No es apto para ser presidente de la FIFA!»: Las disculpas de Gianni Infantino no logran aplacar la indignación y el consejo se queda sin respuestas sobre un plan de inversión secreto

World Cup

Gianni Infantino lucha por salvar su presidencia después de que, en una tensa reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich, se acusara al dirigente suizo-italiano de no estar capacitado para el cargo. Pese a disculparse por un controvertido plan secreto de inversiones, el dirigente de 56 años no ofreció la transparencia que exigían los miembros de mayor rango del órgano directivo.

  • Aumenta la presión por la venta secreta del Mundial

    Los pasillos del poder en Zúrich fueron escenario el jueves de un enfrentamiento de tres horas y media, mientras Infantino trataba de gestionar las consecuencias de la propuesta descartada de FIFA Forward Enterprise (FFE). Este plan secreto, que habría entregado una parte significativa de los derechos comerciales de la FIFA a inversores privados, fue abandonado apenas unos días después de salir a la luz.

    Sin embargo, el daño a la reputación del presidente parece considerable. Representantes europeos y norteamericanos exigen que se hagan públicos todos los documentos relacionados con las negociaciones fallidas. Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol y también vicepresidenta de la FIFA, fue una de las voces más críticas y expresó su frustración porque el consejo seguía sin conocer los detalles del acuerdo.

    En una reunión descrita como «sin concesiones», Infantino admitió que se había equivocado al no consultar al consejo del organismo rector antes de tratar con inversores externos. Hewitt reconoció sus disculpas, pero insistió en que no bastaban para restablecer la confianza. Señaló que la negativa del presidente a responder a preguntas directas sobre los documentos de FFE planteaba serias dudas sobre su liderazgo.

    La presidenta de la federación inglesa dejó claro que la situación ha llegado a un punto límite: si no se facilita de inmediato la información necesaria, Infantino no debería seguir ocupando el máximo cargo del fútbol mundial. «Creo que este hombre tiene que responder a esas preguntas y, si no las responde ahora, no está capacitado para ser presidente de la FIFA», declaró a BBC Sport.

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