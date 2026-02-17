AFP
«No es algo que celebrar»: Joan García rechaza el título de mejor jugador del partido y el portero del Barcelona se enfada por la derrota in extremis ante el Girona
García da la voz de alarma sobre las debilidades defensivas
Tras superar la decepción por el penalti fallado por Lamine Yamal en la primera parte, el Barcelona logró adelantarse en el marcador a la hora de juego gracias a un gol del joven defensa Pau Cubarsi. Sin embargo, la ventaja duró solo dos minutos, ya que Thomas Lemar empató para el Girona cuando los locales aumentaron su intensidad. García realizó numerosas paradas para evitar que su equipo se quedara atrás, pero Fran Beltrán logró abrirse paso a menos de cinco minutos del final, dando a los modestos una sorprendente ventaja. A pesar de la tarjeta roja recibida por el equipo local en los últimos minutos, este logró mantener la victoria.
Aunque la brillantez individual de García fue la única razón por la que el Barcelona se mantuvo en el partido hasta los últimos instantes, el jugador de 24 años fue mordaz en su valoración de la defensa del equipo. Rechazó rotundamente los elogios que acompañaron a su actuación y dejó claro que el elevado número de paradas es un síntoma de un malestar estructural mucho mayor bajo el mando de Flick, más que un motivo de orgullo.
«Estamos concediendo demasiadas ocasiones, encajamos goles con demasiada facilidad», se lamentó, claramente frustrado por la falta de protección de su zaga. «Mis numerosas paradas no son algo bueno. No es algo que celebrar si tengo que hacer tantas paradas».
Y continuó: «Creo que tenemos que mejorar. Tenemos que analizar. Tenemos una semana sin partido entre semana. Eso nos dará tiempo para analizar las cosas adecuadamente y trabajar en ellas. Con la cabeza fría, intentaremos mejorar. Desde atrás parece un poco mejor. Presionamos bien desde una posición fija. Cuando perdemos el balón, tenemos que cortar las jugadas y cometer faltas en el campo contrario. Ellos cometen faltas contra nosotros».
La polémica del VAR en Montilivi
El partido se vio envuelto en la polémica en los últimos minutos, cuando Beltrán marcó el gol decisivo. Los jugadores del Barcelona estaban convencidos de que Jules Koundé había sido objeto de una falta por parte de Claudio Echeverri durante la jugada, pero el gol fue validado sin que se revisara la jugada en el terreno de juego. García se quedó atónito ante la falta de intervención del VAR.
Declaró a los medios de comunicación: «No vi claramente la jugada de Koundé en directo. Luego vi la repetición y, para mí, fue falta. Jules llegó primero al balón. Creo que fue falta. Lo que me sorprende es que no llamaran al árbitro para que lo revisara en el monitor. El árbitro puede cometer errores. Es sorprendente que ni siquiera le pidieran al árbitro que lo revisara en la pantalla. Estas cosas pasan. No podemos controlarlo, así que tenemos que seguir adelante».
El derrochador Yamal y el penalti fallado
La historia podría haber sido muy diferente para los visitantes si hubieran aprovechado sus oportunidades en una frenética primera parte. El Barcelona dominó en el recuento de tiros, pero le faltó la precisión necesaria para sentenciar el partido. Yamal, que suele ser el héroe del Blaugrana, tuvo una noche para olvidar, ya que estrelló el balón en el poste desde el punto de penalti tras una falta sobre Dani Olmo.
A pesar de su habitual arrogancia y de los 27 tiros totales del equipo, el Barça solo encontró el camino del gol una vez, con un cabezazo de Cubarsi. El defensa reflexionó más tarde sobre la oportunidad perdida: «Todo el mundo lo ha visto, no voy a comentar nada. La gente ha visto lo que ha pasado. No pudimos hacer nada desde dentro, pero no debemos culpar al árbitro; también tenemos que mejorar nosotros mismos. Nos faltó un poco de todo, tenemos que ser autocríticos. No fue un gran partido. Tenemos que mejorar, recargar las pilas, tenemos una semana larga por delante».
El dilema defensivo de Hansi Flick
Flick se enfrenta ahora a una crisis de identidad táctica mientras busca el equilibrio defensivo adecuado para luchar por el título. Aunque Gerard Martin se mostró prometedor en la izquierda, la integridad estructural general de la zaga sigue siendo porosa. El entrenador debe decidir si Joao Cancelo o Koundé ofrecen la mejor estabilidad en la derecha, especialmente después de ver cómo el equipo concedía ocasiones de gran calidad al Girona, que ocupaba el puesto 15 de la tabla antes del inicio del partido.
Las consecuencias del derbi catalán dejan al Barcelona con mucho que reflexionar antes de enfrentarse al Levante el domingo. La exigencia en un club de esta talla es mantener el nivel óptimo cada semana, pero actualmente hay demasiadas estrellas rindiendo por debajo del nivel habitual. Para el Barcelona, la atención debe volver a centrarse en los entrenamientos, ya que otro tropiezo podría hacer que el Real Madrid desapareciera en el horizonte.
