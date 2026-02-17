«No es algo que celebrar»: Joan García rechaza el título de mejor jugador del partido y el portero del Barcelona se enfada por la derrota in extremis ante el Girona

Tras superar la decepción por el penalti fallado por Lamine Yamal en la primera parte, el Barcelona logró adelantarse en el marcador a la hora de juego gracias a un gol del joven defensa Pau Cubarsi. Sin embargo, la ventaja duró solo dos minutos, ya que Thomas Lemar empató para el Girona cuando los locales aumentaron su intensidad. García realizó numerosas paradas para evitar que su equipo se quedara atrás, pero Fran Beltrán logró abrirse paso a menos de cinco minutos del final, dando a los modestos una sorprendente ventaja. A pesar de la tarjeta roja recibida por el equipo local en los últimos minutos, este logró mantener la victoria.

Aunque la brillantez individual de García fue la única razón por la que el Barcelona se mantuvo en el partido hasta los últimos instantes, el jugador de 24 años fue mordaz en su valoración de la defensa del equipo. Rechazó rotundamente los elogios que acompañaron a su actuación y dejó claro que el elevado número de paradas es un síntoma de un malestar estructural mucho mayor bajo el mando de Flick, más que un motivo de orgullo.

«Estamos concediendo demasiadas ocasiones, encajamos goles con demasiada facilidad», se lamentó, claramente frustrado por la falta de protección de su zaga. «Mis numerosas paradas no son algo bueno. No es algo que celebrar si tengo que hacer tantas paradas».

Y continuó: «Creo que tenemos que mejorar. Tenemos que analizar. Tenemos una semana sin partido entre semana. Eso nos dará tiempo para analizar las cosas adecuadamente y trabajar en ellas. Con la cabeza fría, intentaremos mejorar. Desde atrás parece un poco mejor. Presionamos bien desde una posición fija. Cuando perdemos el balón, tenemos que cortar las jugadas y cometer faltas en el campo contrario. Ellos cometen faltas contra nosotros».