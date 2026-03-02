Getty
«No es agradable de ver»: Arne Slot lamenta la nueva obsesión de la Premier League por las jugadas a balón parado, mientras que el entrenador del Liverpool predice que nada cambiará en los próximos diez años
La era del «Set Piece FC»: un cambio táctico histórico
El debate sobre el dominio de las jugadas a balón parado ha alcanzado su punto álgido tras un fin de semana en el que los especialistas en jugadas a balón parado han sido los protagonistas. Mientras que el Liverpool goleó al West Ham por 5-2 con tres goles a balón parado, es el Arsenal de Mikel Arteta el que ha sido objeto de mayor escrutinio. Los Gunners se colocaron con cinco puntos de ventaja en la cima de la tabla tras ganar 2-1 al Chelsea, un resultado basado íntegramente en su destreza desde el banderín de córner. Con 16 goles a partir de saques de esquina esta temporada, los londinenses ya han igualado el récord de la Premier League en una sola campaña, lo que ha suscitado el debate sobre si el «Set Piece FC» es la nueva fórmula para el éxito.
Aunque los comentarios de Slot pueden parecer las quejas de un purista, los últimos datos sugieren que no se trata solo de una imaginación suya sobre un cambio en el ADN del juego, ya que las cifras muestran una liga que se ha vuelto dependiente de las jugadas a balón parado. Según Opta, un asombroso 17,6 % de todos los goles marcados en la Premier League esta temporada han tenido su origen en saques de esquina. Para ponerlo en perspectiva, 138 de los 783 goles marcados han sido resultado de un saque de esquina, el porcentaje más alto jamás registrado en la historia de la competición.
¿El fin del fútbol total?
Slot, un purista confeso que creció idolatrando el estilo fluido y basado en la posesión del Barcelona de Pep Guardiola, no se contuvo en su valoración de la tendencia actual. «En primer lugar, hay que aceptarlo», dijo el holandés según The Times. «Creo que es principalmente aquí, en la Premier League. Si veo otras ligas, no creo que se haga tanto hincapié en las jugadas a balón parado. Si veo un partido de la Eredivisie, veo que se anulan goles y se pitan faltas a los porteros, y pienso: "Vaya, qué gran diferencia". Aquí, casi puedes golpear a un portero en la cara y el árbitro sigue diciendo: "Sigue adelante". ¿Me gusta? A mi corazón futbolístico no le gusta. Si me preguntas, cuando pienso en fútbol, pienso en el Barcelona de hace 10 o 15 años. Todos los domingos por la tarde esperabas que jugaran.
Ahora, la mayoría de los partidos que veo en la Premier League no son un placer de ver, pero siempre son interesantes porque son muy competitivos y eso es lo que hace que esta liga sea genial, porque hay mucha competitividad. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Pero como alguien a quien le encanta ver el fútbol sin estar interesado en ganar o perder, solo por disfrutar, creo que hay una gran diferencia entre ahora y hace tres o cuatro años en la Premier League».
Una «nueva realidad»
Quizás lo más preocupante para quienes comparten la visión de Slot es su predicción de que esta tendencia no ha hecho más que empezar. Él cree que el énfasis en los entrenadores de jugadas a balón parado y las artes oscuras en el área seguirá durante un tiempo. Dijo: «No solo por las jugadas a balón parado, sino también porque los equipos se han vuelto mucho más fuertes. Pero no vamos a cambiarlo. Quizás dentro de cinco o diez años las cosas vuelvan a cambiar. Lo que no me sorprendería es que, si vas a un partido de menores de 16 años, los veas completamente concentrados en las jugadas a balón parado y esa sea la nueva realidad. Tengo mi opinión al respecto, pero eso no cambia».
Mientras Slot sigue siendo escéptico sobre el valor estético, otros están adoptando el pragmatismo necesario para ganar títulos en la liga más exigente del mundo. La leyenda de la Premier League Alan Shearer defendió recientemente el enfoque del Arsenal, sugiriendo que la fortaleza mental y «encontrar la manera» es más importante que el talento ofensivo durante la lucha por el título.
La lesión de Wirtz, un duro golpe antes de la doble jornada de los Wolves
En medio del debate táctico, Slot también está lidiando con importantes problemas de personal, ya que el Liverpool se prepara para dos viajes a Molineux en menos de una semana. Es probable que los Reds no cuenten con su estrella Florian Wirtz en los dos partidos contra los Wolves, ya que el internacional alemán está luchando contra una lesión en la espalda.
Tras un comienzo difícil en Anfield, donde le costó adaptarse al ritmo del fútbol inglés, Wirtz había encontrado por fin su sitio y se había convertido en la principal fuente de creatividad del equipo antes de este reciente contratiempo. Sin él en el juego abierto, los Reds han dependido aún más de las jugadas a balón parado, que tan claramente desagradan a Slot. Se perdió la victoria ante el West Ham y sigue siendo duda para el partido de la quinta ronda de la FA Cup del viernes. Slot tiene esperanzas de que vuelva la semana que viene, pero se niega a precipitar el regreso del jugador de 22 años. Al referirse a la situación de la lesión el lunes, Slot dijo: «No hay nada diferente a lo que dije después del partido. Probablemente el partido de mañana sea demasiado pronto, y quizá también el del fin de semana. Esperamos tenerlo de vuelta la semana que viene».
Si el Liverpool supera con éxito estos partidos, Slot podría superar el récord de Sir Kenny Dalglish de más victorias en los primeros 100 partidos de un entrenador con los Reds (62), ya que actualmente cuenta con 61 victorias en 97 partidos.
