«¡No eres Neymar!» - Vinicius Junior recibe una dura advertencia sobre la camiseta número 10 de Brasil

En declaraciones a ESPN Brasil en el programa «Resenha da Rodada», el exdefensa de Brasil Fabio Luciano argumentó que la Seleçãodebe dejar de tratar a Vinicius como el sucesor directo de Neymar en el papel de creador de juego para permitirle recuperar su mejor forma. Luciano cree que la actual configuración táctica a menudo deja al extremo aislado y sobrecargado en comparación con el sistema de apoyo del que disfruta en Madrid.

Luciano declaró: «Creo que la selección no consigue ponerlo en las situaciones que tiene en el Real Madrid para jugadas de uno contra uno. Brasil mueve el balón como cualquiera, pero cuando el balón llega a Vini, hay mucha gente marcándolo. Ese es el problema táctico. La otra cosa es que, por desgracia, cuando Neymar no está, él cree que tiene que ser Neymar. Creo que eso supone mucha responsabilidad para él, necesita quitarse ese peso de encima, la selección nacional tiene que quitarle ese peso de encima, decirle: “No eres Neymar”, “No vas a resolver esto solo”, “Te vamos a ayudar”».