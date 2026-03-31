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Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«¡No eres Neymar!» - Vinicius Junior recibe una dura advertencia sobre la camiseta número 10 de Brasil

Vinicius Junior
Neymar
Brazil
F. Luciano
World Cup
Real Madrid

Se ha instado a la superestrella del Real Madrid, Vinicius Junior, a que renuncie a la emblemática camiseta número 10 de Brasil tras una serie de actuaciones decepcionantes con la Seleção. Los críticos sugieren que el extremo está sufriendo el peso psicológico de esa camiseta, que tradicionalmente se reserva para «genios creativos» como Neymar. Ante la falta de goles con su selección, un exdefensa internacional le ha dado una cruda dosis de realidad sobre su papel en el equipo nacional.

  • La pesada sombra de una leyenda

    A pesar de haberse consolidado como uno de los delanteros más letales del mundo a nivel de clubes con el Real Madrid, Vinicius ha tenido dificultades para reproducir ese rendimiento explosivo con la selección brasileña. Desde su debut internacional en septiembre de 2019, el jugador de 25 años solo ha logrado ocho goles y siete asistencias en 46 partidos, un balance que ha desatado un intenso debate en su país natal. Durante un reciente partido amistoso contra Francia, el extremo lució la prestigiosa camiseta con el número 10, pero su incapacidad para influir en el juego de la misma manera que el ausente Neymar ha dado lugar a afirmaciones de que la carga táctica y mental es simplemente demasiado grande.

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    Liberarse del peso

    En declaraciones a ESPN Brasil en el programa «Resenha da Rodada», el exdefensa de Brasil Fabio Luciano argumentó que la Seleçãodebe dejar de tratar a Vinicius como el sucesor directo de Neymar en el papel de creador de juego para permitirle recuperar su mejor forma. Luciano cree que la actual configuración táctica a menudo deja al extremo aislado y sobrecargado en comparación con el sistema de apoyo del que disfruta en Madrid.

    Luciano declaró: «Creo que la selección no consigue ponerlo en las situaciones que tiene en el Real Madrid para jugadas de uno contra uno. Brasil mueve el balón como cualquiera, pero cuando el balón llega a Vini, hay mucha gente marcándolo. Ese es el problema táctico. La otra cosa es que, por desgracia, cuando Neymar no está, él cree que tiene que ser Neymar. Creo que eso supone mucha responsabilidad para él, necesita quitarse ese peso de encima, la selección nacional tiene que quitarle ese peso de encima, decirle: “No eres Neymar”, “No vas a resolver esto solo”, “Te vamos a ayudar”».

  • Desajuste táctico

    Existe un consenso cada vez mayor en que Vinicius es víctima de una identidad táctica inadecuada, y se sugiere que debería volver a los números que ha llevado anteriormente para librarse de la carga que supone el papel de creador de juego.

    Al referirse al peso que supone la camiseta con el número 10 para el extremo, Luciano declaró: «Me enfadé mucho cuando vi a Vini con la camiseta número 10. Creo que no puede jugar con el número 10; es inimaginable que Vini juegue con el número 10 en la selección porque no dejaremos de compararlo. No es un número 10; es un extremo, no es un centrocampista, no es un genio, no es cerebral, se basa en la velocidad y el regate.

    «Vini no es Neymar; no tiene por qué asumir la responsabilidad de ser la estrella de la selección. Forma parte de un colectivo. Cuando el colectivo funcione, él rendirá. Si pudiera darle un consejo a Vini, sería que no eligiera el número 10».

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Una prueba de fuego en Florida

    Brasil afronta este miércoles 1 de abril un exigente partido amistoso contra Croacia en Orlando, donde todas las miradas estarán puestas en si Vinicius conserva la camiseta número 10 y rompe su sequía goleadora con la selección. Tras no haber visto puerta en sus últimas cuatro apariciones, el extremo no ha marcado con la Seleção desde la victoria por 5-0 en un amistoso contra Corea del Sur en octubre del año pasado, lo que plantea a Carlo Ancelotti un gran reto táctico para sacar partido a su delantero estrella.

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