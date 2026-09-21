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¡No digno de un campeón! Bruno Guimaraes lanza una dura valoración del «inaceptable» desplome del Arsenal contra el Brighton
La racha invicta se rompe en el Amex
Después de llegar al partido con una racha de siete victorias consecutivas, el campeón de la Premier League pareció una sombra de sí mismo en la costa sur. El conjunto visitante fue claramente superado por un Brighton incansable y acabó sufriendo su derrota más abultada en la máxima categoría desde 2023.
La afición local disfrutó con la demolición y se burló sin piedad del equipo de Arteta, que atraviesa dificultades. Los cánticos de «¿Sois el Tottenham disfrazado?» y «Campeones de Inglaterra, sois un chiste» retumbaron en el estadio mientras los visitantes se desmoronaban bajo la presión.
- Mark Pain
Guimaraes exige una mejora inmediata
En su primera titularidad en liga desde su traspaso de 75 millones de libras procedente del Newcastle, Guimaraes no se contuvo al valorar la actuación del equipo. El centrocampista brasileño calificó la salida como «un mal día en la oficina» y pidió disculpas directamente a los aficionados desplazados.
«Estamos muy decepcionados y tenemos que aprender de nuestros errores porque estuvimos muy lejos de nuestro nivel», afirmó. «Estuvimos demasiado imprecisos con el balón, no ganamos ningún duelo. Y no podemos aceptar esto llevando esta camiseta de un campeón. No podemos repetirlo».
A pesar de la dura derrota, Guimaraes reconoció el buen inicio de temporada del equipo. «Es una lección para nosotros porque creo que hasta ahora llevábamos una buena racha», añadió. «Habíamos ganado todos los partidos, pero este es un partido para olvidar y tenemos que mejorar».
Los estándares defensivos se resienten para el campeón
La zaga del Arsenal, habitualmente sólida, fue superada en repetidas ocasiones por disparos lejanos. El defensa Ezri Konsa expresó su frustración por ese inusual fallo defensivo, y señaló que los campeones no aplicaron suficiente presión fuera de su propia área.
"Aquí tenemos unos estándares muy altos y no los cumplimos", explicó Konsa. "Estamos muy decepcionados por perder y encajar tres goles no es propio de nosotros. Como defensa, me enorgullece dejar la portería a cero".
Añadió: "Encajamos dos goles desde fuera del área. Fueron dos disparos muy buenos. Pero hubo momentos en esos dos goles en los que podríamos haber presionado más al balón. Esto es la Premier League, cuando das tiempo a jugadores de calidad fuera del área y disparan, puede entrar".
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Hora de darle vueltas al parón internacional
Arteta y sus jugadores afrontan ahora una frustrante espera de tres semanas para enderezar la situación. Con un parón internacional ampliado a la vista, el Arsenal no volverá a saltar al campo hasta que reciba al Leeds United el 10 de octubre.
Ese largo paréntesis supone tanto un desafío como una oportunidad. Como destacó Konsa, el Arsenal debe aprovechar este tiempo para reflexionar sobre un resultado que rompe cualquier idea de un camino fácil hacia un segundo título consecutivo y exige una respuesta rápida y contundente a su regreso.
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