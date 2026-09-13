El Barcelona mantuvo su impecable racha en el ámbito nacional con una entretenida victoria por 4-2 ante el Levante en el Estadi Ciutat de València, donde una sorprendente decisión sobre un penalti acaparó una gran atención.

Después de que Xavi Espart abriera el marcador en el minuto cinco y Yamal doblara la ventaja, el conjunto catalán obtuvo un penalti al inicio de la segunda mitad. Muchos esperaban que Raphinha asumiera la responsabilidad, pero fue Yamal quien se encargó de lanzarlo y transformarlo con frialdad. El inesperado cambio desde los 11 metros desató de inmediato un intenso debate entre los aficionados y los periodistas presentes.