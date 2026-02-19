Getty Images Sport
«No deberían estar en el partido»: el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, envía un contundente mensaje contra el racismo tras los insultos a Vinicius Jr
Rosenior se pronuncia a favor de Vinicius Jr. en medio de la investigación por insultos racistas
Rosenior se ha pronunciado mientras continúa la polémica tras las acusaciones de abuso racial vertidas contra Prestianni el martes. Personajes como José Mourinho y Mark Clattenburg han sido objeto de críticas por sus respuestas al incidente, mientras que el Benfica ha publicado mensajes en las redes sociales en defensa de su jugador, lo que ha agravado aún más la situación.
Se está llevando a cabo una investigación sobre las declaraciones de Prestianni, quien podría enfrentarse a una sanción mínima de 10 partidos si es declarado culpable de abuso racial, según The Mirror. El argentino negó las acusaciones en un comunicado publicado en las redes sociales.
En la rueda de prensa del jueves, Rosenior dio su opinión sobre la situación en una respuesta empática a Vinicius Jr. Dejó claro que no hay lugar para la discriminación racial en el fútbol y afirmó que cualquiera que sea declarado culpable de racismo «no debería estar en el juego».
Lo que dijo Rosenior sobre las acusaciones de racismo contra Vinicius Jr.
Rosenior declaró a los periodistas, según recoge The Independent: «Es molesto. Siempre hay que tener en cuenta el contexto. Lo que sí diré es que cualquier forma de racismo en la sociedad, no solo en el fútbol, es inaceptable.
No puedo hablar de un incidente que está siendo investigado. No voy a hablar de ese incidente. Lo que diría es que cuando ves a un jugador tan molesto como lo estaba Vinicius Jr, normalmente es porque hay una razón para ello».
Rosenior añadió, probablemente en referencia a los comentarios de Mourinho tras el partido, que la raza nunca debería ser un factor «independientemente de cómo celebre un jugador».
«Yo mismo he sido víctima de abusos racistas», continuó Rosenior. «Conozco a personas que lo han sufrido y lo que la gente debe entender es que cuando te juzgan por algo de lo que deberías estar orgulloso, es lo peor que te puede pasar.
Si cualquier jugador, entrenador o directivo es declarado culpable de racismo, no debería estar en el fútbol. Es tan simple como eso.
«Es una situación muy compleja cuando se habla de raza o género. Hay muchas cosas que deben cambiar en la sociedad. Para ser sincero, me repugna. Creo que es un debate que va más allá del fútbol. Creo que debe haber más responsabilidad por estas cosas que hay que erradicar».
Los comentarios de Mourinho, exentrenador del Chelsea, son objeto de críticas.
Esto se produce después de que el exentrenador del Chelsea, Mourinho, dijera tras el partido, tras el incidente, lo que provocó acusaciones de manipulación psicológica: «Debería ser el momento más emocionante del partido, un gol increíble. Por desgracia, [él] no se conformó con marcar ese gol tan espectacular. Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa».
Añadió: «Le dije [a Vinicius] que, cuando marcas un gol así, solo tienes que celebrarlo y volver al campo. Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante en la historia de este club [Eusebio] era negro.
«Este club es todo menos racista. Si en su mente había algo relacionado con eso, esto es el Benfica.
«Ellos [Vinicius y Prestianni] me dijeron cosas diferentes. Pero yo no creo en uno u otro. Quiero ser independiente».
La investigación continuará con la vista puesta en la vuelta de la Champions League.
La investigación sobre el incidente ocurrido en el Estádio Da Luz probablemente llevará varias semanas, lo que significa que Prestianni podría estar disponible para jugar cuando el Benfica visite al Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones el próximo miércoles. Sin duda, las repercusiones de los comentarios de Mourinho y el Benfica continuarán en los próximos días.
El Chelsea recibe al Burnley, decimonoveno clasificado, en la Premier League el sábado y espera volver a la senda de la victoria en su búsqueda de un puesto entre los cuatro primeros bajo la dirección de Rosenior esta temporada, con un desplazamiento al Emirates para enfrentarse al Arsenal el 1 de marzo.
