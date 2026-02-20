IMAGO / ZUMA Press
«¡No debería pasarle a nadie!» - La leyenda del Real Madrid comprende el «dolor» de Vinicius Jr. y exige un «castigo severo» para Gianlucia Prestianni tras el presunto abuso racista por parte del joven jugador del Benfica
Navas se solidariza con su antiguo compañero de equipo.
Navas ha sumado su influyente voz al apoyo mundial a Vini Jr tras el último escándalo racista que ha salpicado al astro brasileño. Desde México, donde actualmente juega en el Pumas, el tres veces ganador de la Liga de Campeones se refirió a las consecuencias del reciente viaje del Madrid a Lisboa para enfrentarse al Benfica. Los blancos ganaron por la mínima (1-0) gracias a un impresionante gol de Vinicius. Sin embargo, poco después del gol, el brasileño corrió inmediatamente hacia el árbitro y acusó a Prestianni de racismo. El árbitro activó el protocolo antirracismo de la UEFA, lo que provocó la suspensión del partido.
El legendario portero costarricense, que fue testigo del desarrollo inicial de Vinicius en el Santiago Bernabéu, expresó su profunda empatía por el extremo y se unió al coro de voces que piden a la UEFA que tome medidas decisivas contra el jugador.
«Es muy triste porque algo así no debería pasarle a nadie en el mundo», declaró a AS. «Cuando le pasa a alguien que conoces, como Vini, sientes por él y comprendes el dolor que puede estar pasando. Espero que todos los que podamos hacer algo intentemos asegurarnos de que ese tipo de desprecio y ese tipo de comentarios no tengan cabida, ni con Vini, ni con nadie».
Una demanda de consecuencias sistémicas
El ambiente que rodea al partido en el Estadio da Luz sigue siendo tóxico, y hay informes que sugieren que figuras importantes del Madrid, entre ellas Kylian Mbappé, han exigido la prohibición total de competir para Prestianni. Navas se hizo eco de este sentimiento, argumentando que la discriminación intencionada no puede descartarse como un lapsus momentáneo.
El guardameta de 39 años cree que solo unas sanciones severas servirán como verdadero elemento disuasorio. Para Navas, estos arrebatos revelan un defecto de carácter más profundo que el fútbol debe abordar de forma agresiva para proteger a sus jugadores.
«No sé cuál será el castigo justo, pero debería haber algo», explicó el costarricense. «Es necesario que haya un castigo severo para las personas que cometen errores intencionadamente. No se trata de un error ocasional, sino de un pensamiento que se lleva dentro y que, cuando uno se siente atacado, saca a la luz. Debería recibir un castigo para evitar que esto vuelva a suceder».
De un «diamante» en bruto a un icono mundial
Navas pasó cinco años llenos de trofeos en la capital española, ganando tres Champions League y una Liga antes de marcharse al París Saint-Germain en 2019. Un año antes, Vinicius llegó al Bernabéu tras un fichaje muy sonado procedente del Flamengo y el jugador de 39 años dijo que su talento se notó desde el primer momento.
«Todos notamos algo diferente en él de inmediato», dijo. «Tenía cosas que pulir, pero era un diamante en bruto con una buena actitud y ganas de trabajar. Que ahora tenga este nivel no me sorprende, porque le vi evolucionar y fui testigo de las horas que [Zinedine] Zidane le dedicó después de los entrenamientos».
El portero destacó la tutoría específica que le proporcionó el técnico francés Zidane durante el tiempo que compartieron en España. «Le hizo realizar ejercicios de técnica, velocidad, remate y otros aspectos que le ayudaron a crecer y desarrollar su potencial. Ese trabajo extra fue fundamental. Zidane vio el potencial que ahora ve el mundo».
¿Un futuro regreso al Bernabéu?
Aunque Navas está centrado ahora mismo en su etapa en la Liga MX con los Pumas, su corazón sigue en la capital española. El veterano ha confirmado que planea mudarse a Madrid cuando cuelgue las botas, dejando entrever un posible futuro en la jerarquía del club.
«Voy a seguir jugando un tiempo más porque me siento muy bien, pero mi familia y yo tenemos planes de volver a Madrid porque nos encanta», concluyó el legendario «Tico». «Espero poder seguir vinculado al Madrid de alguna manera en el futuro, teniendo en cuenta el pasado que he tenido de blanco. Sería muy bonito».
