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«No creo que puedan superar al Atlético de Madrid»: el Arsenal tiene más opciones de ganar la Premier League que la Liga de Campeones, insiste Gary Neville
Dudas sobre la Liga de Campeones para los Gunners
El Arsenal lucha por la Premier League y se prepara para las semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, Neville duda de que el equipo londinense tenga la experiencia europea necesaria para triunfar esta temporada.
«Muchos de estos jugadores no saben cómo ganar una Champions League, pero han estado tan cerca en la lucha por el título que estarán desesperados por no quedarse cortos en eso», dijo Neville en The Gary Neville Podcast. «Creo que Mikel Arteta debe darlo todo en cada partido y no priorizar uno sobre otro, pero sabe que la Premier League es más fácil de ganar que la Champions League ahora mismo».
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El obstáculo del Atlético de Madrid
Los Gunners viajan a España este miércoles para jugar la ida de su semifinal, pero Neville cree que su aventura europea acabará ante el Atlético de Diego Simeone. Aunque el Arsenal sigue invicto, el comentarista opina que la exigencia de las copas y la calidad de los rivales superarán al equipo de Arteta. En la otra semifinal se medirán el Bayern de Múnich y el vigente campeón, el París Saint-Germain.
«Hay equipos mejores que ellos en la Champions y esto es una copa. Les quedan tres partidos y solo cuatro en la liga, así que algunos dirán que es fácil ganar ambos, pero no los veo superando al Atlético ni al resto en la semifinal, aunque sí creo que pueden optar a la liga», añadió.
Dificultades para hablar con fluidez
El Arsenal venció 1-0 al Newcastle el sábado y recuperó el liderato de la Premier League gracias a un gol de Eberechi Eze, pero su juego generó preocupación. El equipo realizó solo cuatro tiros a puerta y sumó 0,64 xG, lo que indica que la presión por el título podría afectar a los jugadores.
«Muchas de las cosas que hicieron en este partido no fueron muy buenas desde el punto de vista táctico», señaló Neville. «Son muy buenos en defensa y trabajan muy duro. Corren mucho para recuperar la posición, defienden bien y son compactos. Están muy bien organizados y hay que respetarlo; es algo de lo que deberían estar orgullosos y que puede hacerles ganar un título».
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Falta de libertad en el ataque
Neville elogió la defensa del Arsenal, pero pidió más chispa en el último tercio para contener al Manchester City. Los Gunners tienen tres puntos de ventaja sobre el equipo de Guardiola, aunque el City tiene un partido aplazado que podría cambiar la balanza.
«Se busca esa libertad para jugar, correr y actuar con más seguridad en ataque, y hoy no se ha visto», añadió tras la victoria ante el Newcastle. «A veces no veo la idea y no son lo suficientemente positivos».