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«No creo que el Arsenal lo despida»: por qué Mikel Arteta podría irse si los Gunners no ganan la Premier, y un exdelantero responde a las críticas sobre su «falta de agallas»
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¿Cuándo fue la última vez que el Arsenal ganó la Premier League?
Los Gunners perdieron su ventaja de nueve puntos y, tras más de 200 días líderes, cayeron al segundo puesto. La derrota en el Etihad ante el Manchester City fue decisiva.
Arteta ha visto cómo su equipo terminaba subcampeón en tres temporadas consecutivas, sin que el Arsenal haya sido capaz de encontrar la manera de cruzar esa línea por primera vez desde que los legendarios «Invincibles» conquistaron el último título nacional del club en la temporada 2003-04.
¿Seguirá Arteta al frente del Arsenal la próxima temporada?
Como era de esperar, las especulaciones sobre el futuro de Arteta y lo que podría suponer para él otro fracaso por poco están en pleno apogeo. Al ser preguntado sobre si el actual entrenador seguirá al mando el primer día de la próxima temporada si vuelven a quedarse sin títulos importantes, el exdelantero de los Gunners Dickov —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de MrQ— afirmó: «No creo que el Arsenal vaya a despedirlo. Desde que llegó, el equipo ha cambiado: compite al máximo nivel en Europa y en la Premier League.
Pero si acaban la temporada sin ningún título, pese a haber optado hace semanas a cuatro, serán conversaciones duras. No creo que el Arsenal lo eche, pero Mikel podría pensar que ya los llevó lo más lejos posible».
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Cinco partidos o diez años: el futuro de Arteta, bajo la lupa
Al ser preguntado sobre si las decisiones importantes podrían verse influidas por la posible disponibilidad de otros candidatos —como Diego Simeone o Luis Enrique—, Dickov añadió: «No creo que eso influya en el club. Creo que será tanto una decisión del club como una decisión de Mikel Arteta.
«Depende de si Mikel siente que los ha llevado lo más lejos posible. Es un hombre orgulloso. Si terminan la temporada sin nada, lo llevará muy mal. Todo dependerá de si considera que es momento de sentarse con el club para llegar a un acuerdo mutuo o a algún tipo de entendimiento.
Esto muestra lo loco que es el fútbol: quedan cinco partidos; si gana la Premier, podría quedarse diez años más. Pero si terminan sin nada, será difícil que continúe, sobre todo por lo ocurrido en las últimas temporadas.
Fallas decisivas: ¿Por qué el Arsenal no gana el título?
No es la primera vez que el Arsenal cae de la cima tras disfrutar de una ventaja considerable. ¿Por qué no supo rematar la faena?
Al preguntársele si estos tropiezos se deben a los nervios, al cansancio o a una falta de agallas, Dickov respondió: «Las lesiones influyen, aunque no es una excusa. En las últimas semanas han faltado Riccardo Calafiori y Jurrien Timber, claves para el estilo del Arsenal, y eso ha pesado. Bukayo Saka quizá no tenga sus mejores números, pero su influencia sigue siendo enorme cuando juega.
En cambio, el City sufrió sus lesiones al principio y ahora tiene a todos en plena forma. A veces, el momento lo es todo. No es casualidad que el Manchester City, en esta fase, haya arrancado con fuerza gracias a su experiencia.
Desde mi punto de vista, no es falta de agallas; han sido fantásticos toda la temporada. Han tropezado un par de veces, algo que quizá en otras campañas habría pasado desapercibido, pero no puedes permitírtelo cuando el City te pisa los talones, porque ellos saben cómo ganar.
La gente dice que se han ido los De Bruyne o los Kyle Walker, y es cierto, pero sigo insistiendo en que en ese vestuario hay jugadores que son ganadores empedernidos.
Esta temporada con [Gianluigi] Donnarumma y la Champions League, con Italia ganando campeonatos. Luego están Rubén Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland. Todos estos jugadores han estado ahí, lo han visto y lo han conseguido. Puede que no estén en el campo al mismo tiempo, pero en ese vestuario eso es vital.
«En otras temporadas, otros equipos con esa ventaja quizá se habrían rendido, pero el City sabe que, con su experiencia, puede remontar y lo ha demostrado».
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Lucha hasta el final: el Manchester City lidera por diferencia de goles.
A cinco jornadas del final de la temporada 2025-26, la lucha por el liderato es intensa. Arsenal y City suman igual número de victorias, empates, derrotas y puntos, con una diferencia de goles de +37 cada uno. El equipo de Guardiola lidera por marcar tres goles más que los Gunners.
El sábado, los de Arteta pueden recuperar el liderato ante el Newcastle, mientras el City se mide al Southampton, de Championship, en semifinales de la FA Cup.