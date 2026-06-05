«No creía que pudiera ganarlo»: Rodri admite que nunca soñó con el Balón de Oro y apoya a la «bestia» Lamine Yamal para que lo conquiste

La estrella del City elogió a Yamal, joven del Barcelona, quien quedó segundo en la clasificación un año después de la victoria de Rodri, por detrás de Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain.

Sin embargo, se espera mucho más del joven, y Rodri cree que su compañero en la selección española acabará ganando el premio, afirmando: «Dos jugadores españoles, uno del presente y otro del futuro. Ya es una estrella, pero con el futuro que tiene por delante, es impresionante.

Algún día ganará el Balón de Oro; es una bestia y un tipo espectacular. Tenemos buena relación y la gente debería conocerlo mejor, porque es fantástico».

Sobre la idea de que sufre un escrutinio mediático injusto, Rodri añadió: «Los jugadores de su nivel, únicos y con esa capacidad, generan ese impacto; hay que asumirlo.

Es increíblemente maduro. Quizá su imagen está algo distorsionada, pero es un chico fantástico, con valores sólidos para su edad. Está muy centrado. No olvidemos que tiene 18 años, como los teníamos todos. Estoy contento de verle crecer».