Con un Chelsea que, como era previsible, vio ocho tarjetas rojas, un récord, la temporada pasada y que además dejó escapar ventajas con frecuencia, Alonso estaba desesperado por añadir liderazgo. Después de no poder fichar a Granit Xhaka, el entrenador recurrió a Henderson y Welbeck para que se convirtieran en figuras veteranas dentro de la plantilla. Sin embargo, la leyenda del Manchester United Scholes ha cuestionado abiertamente este giro drástico en la política del club.

«Esos dos jugadores veteranos, da la sensación de que habéis pasado de un extremo a otro, no me entra en la cabeza», dijo Scholes a The Overlap Fan Debate. «Tienes un montón de jugadores de 21 años, vale, trae algo más de experiencia con jugadores de 28 o 29, pero es que ellos tienen como 37 o 38 años. Entiendo lo de Xhaka, sigue siendo un buen jugador y estuvo brillante en el Mundial.

«Creo que ahí es donde él esperará más de ellos y ahí es donde van a tener más influencia, en el campo de entrenamiento, porque no van a jugar todo el tiempo, especialmente Henderson. Welbeck seguirá entrando, pero ahí es donde van a ser más valiosos. Mira, si al Chelsea le sobra dinero para gastarlo en eso, allá ellos, ¿no?»