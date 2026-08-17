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«¡No consigo entenderlo!»: las leyendas cargan contra la extraña doble ofensiva de fichajes del Chelsea
Alonso cambia el foco del Chelsea en el mercado de fichajes
El mercado de fichajes de verano del Chelsea ha dado un giro significativo tras el nombramiento de Alonso. Al asumir el cargo de mánager en lugar del de entrenador, el español exigió un mayor control sobre la estrategia de fichajes del club tras sustituir a Liam Rosenior. Después de una temporada caótica que terminó con un fracaso absoluto a la hora de clasificarse para competiciones europeas, el Chelsea ha abandonado en gran medida su política de fichar a jóvenes sin experiencia.
En su lugar, Alonso está centrando sus objetivos estrictamente en futbolistas con experiencia contrastada en la Premier League. Este nuevo enfoque quedó reflejado inicialmente con las llegadas de Morgan Rogers y Maxence Lacroix. Sin embargo, son los sorprendentes fichajes del veterano dúo formado por Henderson y Welbeck los que más han llamado la atención en el mundo del fútbol.
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Scholes, desconcertado por una estrategia extrema
Con un Chelsea que, como era previsible, vio ocho tarjetas rojas, un récord, la temporada pasada y que además dejó escapar ventajas con frecuencia, Alonso estaba desesperado por añadir liderazgo. Después de no poder fichar a Granit Xhaka, el entrenador recurrió a Henderson y Welbeck para que se convirtieran en figuras veteranas dentro de la plantilla. Sin embargo, la leyenda del Manchester United Scholes ha cuestionado abiertamente este giro drástico en la política del club.
«Esos dos jugadores veteranos, da la sensación de que habéis pasado de un extremo a otro, no me entra en la cabeza», dijo Scholes a The Overlap Fan Debate. «Tienes un montón de jugadores de 21 años, vale, trae algo más de experiencia con jugadores de 28 o 29, pero es que ellos tienen como 37 o 38 años. Entiendo lo de Xhaka, sigue siendo un buen jugador y estuvo brillante en el Mundial.
«Creo que ahí es donde él esperará más de ellos y ahí es donde van a tener más influencia, en el campo de entrenamiento, porque no van a jugar todo el tiempo, especialmente Henderson. Welbeck seguirá entrando, pero ahí es donde van a ser más valiosos. Mira, si al Chelsea le sobra dinero para gastarlo en eso, allá ellos, ¿no?»
Carragher se hace eco de las preocupaciones en el campo de entrenamiento
Los sinceros comentarios de Scholes encontraron un fuerte eco en Carragher, que admitió sentirse desconcertado por el fichaje de su excompañero en el Liverpool. Henderson, ahora de 36 años, ha tenido una carrera nómada con breves etapas en Al-Ettifaq, Ajax y Brentford desde que dejó Anfield.
«Me parece extraño porque creo que el fichaje procedente del Crystal Palace es realmente bueno», explicó Carragher. «Tienes muchos centrales jóvenes, él llega, conoce la liga y es un jugador con experiencia.
«Pero estás hablando del problema sobre el terreno de juego en cuanto a tarjetas rojas y a perder ventajas, a dejar escapar ventajas. ¿Cuánto van a estar sobre el terreno de juego, Henderson y Welbeck?
«Sé que van a ser estupendos en los entrenamientos y nos encontraremos con esas historias si el Chelsea empieza muy bien: que Henderson y Welbeck son geniales en el vestuario».
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Un enorme ejercicio de equilibrio para Alonso
A medida que se acerca la nueva temporada de la Premier League, Alonso estará sometido a una enorme presión para justificar rápidamente sus valientes decisiones en materia de fichajes. Tendrá que asegurarse de que la valiosísima experiencia que Henderson y Welbeck aportan al vestuario se traduzca en resultados positivos sobre el terreno de juego. Aunque sus minutos de competición pueden gestionarse cuidadosamente, se espera que el dúo de veteranos guíe a una plantilla relativamente joven a través de periodos complicados y partidos exigentes.
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