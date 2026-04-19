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¡No cambies nunca, José! Mourinho, técnico del Benfica, se hizo viral con un gesto divertido tras la «extraordinaria» victoria en el derbi contra el Sporting CP
Mourinho acapara toda la atención
El “Special One” brilló de nuevo cuando el Benfica venció 2-1 a su rival local en el último suspiro. Al pitar el árbitro João Pinheiro el final, todas las miradas se giraron hacia Mourinho, listo para su show.
En un gesto que ya recorre el mundo, el técnico del Benfica señaló las iniciales de su equipación y luego su cabeza, recordando a todos que el cerebro táctico tras la victoria era él.
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Clase magistral sobre táctica en Lisboa
El partido fue una montaña rusa de emociones que el Benfica resolvió en el último suspiro. Andreas Schjelderup abrió el marcador para los visitantes, pero Rafa Silva silenció a la afición local con el gol de la victoria en el 93.
La reacción de Mourinho reflejó la importancia del triunfo, pues el Benfica mantiene su racha invicta en la Liga Portugal y supera al Sporting para ocupar el segundo puesto. Tras el partido, el técnico elogió la resistencia de su equipo y declaró: «Obviamente estoy contento; ha sido un partido fantástico. Para que un partido sea fantástico, deben participar tres grandes equipos. Quizá se me hayan escapado un par de errores, pero creo que el arbitraje fue de primera categoría. El Benfica jugó un partido fantástico y el Sporting jugó como el Sporting, con su estilo habitual. Un estadio precioso; desde el banquillo comentaba todo lo que los aficionados del Sporting habían aportado al estadio y nuestros aficionados del Benfica estaban a la altura. Fue un partido extraordinario, sin rojas y con dos equipos que querían ganar. Si el empate hubiera bastado, el partido habría sido distinto».
Mourinho resta importancia a las escasas esperanzas de ganar el título
Mourinho añadió: «Estamos contentos de haber ganado; estaríamos descontentos si hubiera ganado el Sporting. Hemos hecho un partido extraordinario, seguimos adelante».
Luego restó importancia a las opciones del Benfica de alcanzar al líder, el Oporto, que puede recuperar su ventaja de siete puntos si vence al Tondela el domingo. «Seguimos dependiendo de los resultados ajenos. Mi frustración en Casa Pia fue perder la opción de depender de nosotros mismos», afirmó. «Quería venir hoy, ganar y quedar segundos. Vinimos a ganar, ganamos, pero seguimos dependiendo de los resultados del Sporting y, por supuesto, del FC Porto, lo cual es una ventaja significativa».
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¿Y ahora qué?
El Benfica solo aventaja en un punto al Sporting, aunque ha disputado un partido más, por lo que la lucha por el segundo puesto se decidirá en el último momento. Los hombres de Mourinho cerrarán la temporada con partidos contra el Moreirense, el Famalicão, el Braga y el Estoril Praia.