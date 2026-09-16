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«No caigo en fuera de juego»: cómo la superestrella del Manchester City Erling Haaland dominó el arte de mantenerse en posición legal para atormentar al Manchester United en el derbi de Mánchester
Error del VAR en el derbi de Mánchester
El Manchester City logró una tensa victoria por 1-0 ante el Manchester United en Old Trafford, gracias a un gol decisivo de Haaland en el minuto 60. El tanto fue anulado inicialmente sobre el terreno de juego antes de que una intervención del VAR considerara que el noruego estaba en posición legal.
Sin embargo, el organismo de árbitros del fútbol profesional admitió posteriormente un error importante al permitir que subiera al marcador. Pro Ref reconoció que su compañero Enzo Fernandez estaba interfiriendo activamente en la jugada desde una posición de fuera de juego, a solo unos metros del goleador.
El organismo arbitral confirmó que el VAR no detectó la influencia subjetiva de Fernandez en la secuencia. Afirmó que debería haberse recomendado una revisión a pie de campo, lo que motivó una disculpa al Manchester United por el «error de juicio».
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Haaland se toma la bandera de fuera de juego como algo personal
Haaland se quedó desconcertado cuando el linier levantó inicialmente la bandera, y reveló que se tomó muy a pecho la decisión del asistente. «Normalmente no caigo en fuera de juego, así que hablé con [el árbitro] Michael Oliver y le dije que me lo tomé un poco como algo personal que pensara que estaba en fuera de juego», dijo el delantero a Sky Sports después del partido.
La estrella del City se dio cuenta rápidamente de que probablemente se revocaría la decisión después de mirar hacia el banquillo. Añadió: «Miré hacia Enzo [Maresca], el míster, y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar, así que más o menos supe que era gol, así que me preparé un poco para ir a celebrarlo».
Cuando Viaplay le preguntó por su reacción inmediata a la bandera, Haaland descartó cualquier duda sobre su posición. «No», respondió con rotundidad. «Vi que había sido un desvío, así que pensé que quizá alguien la había tocado o algo así, no lo sé».
Toda una vida dedicada al timing de élite
Esta insólita conciencia espacial no es casualidad. Según The Athletic, la superestrella noruega ha reducido drásticamente su frecuencia de fueras de juego desde que llegó al City, pasando de 0,55 por cada 90 minutos en el Borussia Dortmund a solo 0,2. De hecho, 43 jugadores de la Premier League han caído más veces en fuera de juego que él en los dos últimos años. Incluso mantuvo un registro perfecto durante sus apariciones en el Mundial este verano, evitando por completo que le levantaran la bandera en cinco partidos.
Haaland atribuye este timing de élite a una dedicación de toda la vida a superar la trampa del fuera de juego, una habilidad que ha perfeccionado junto a su padre. "Es algo en lo que trabajo desde que tenía 13 años en el Bryne y sigo jugando del mismo tipo de manera... solo que ahora soy más rápido, mejor y más veloz", explicó en una entrevista anterior.
La introducción de la tecnología no ha hecho más que validar su meticuloso enfoque. "Si estás en fuera de juego con el VAR, no tienes ninguna opción. Creo que el VAR me ha ayudado aún más, porque obtienes la decisión", señaló Haaland. "La verdad es que casi nunca estoy en fuera de juego".
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El organismo arbitral inicia una revisión completa
Mientras el City celebra unos puntos cruciales en el derbi, las consecuencias del error arbitral llevarán sin duda a una revisión exhaustiva de los protocolos del VAR en Old Trafford. El organismo arbitral ha prometido una investigación completa sobre el incidente para evitar errores subjetivos similares en partidos de máxima exigencia.
En el caso de Haaland, el objetivo sigue siendo prolongar su implacable racha goleadora. Armadas con la prueba estadística de su disciplina posicional de élite, las defensas rivales afrontan una tarea aún más difícil a la hora de intentar sorprender al noruego con una trampa del fuera de juego.
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