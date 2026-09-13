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«¡No caigamos en la trampa!»: Callum McGregor revela cómo el Celtic silenciará a 50.000 aficionados del Rangers en Ibrox
McGregor apunta a un puesto en semifinales en un derbi único
Callum McGregor liderará al Celtic en un cuarto de final del Old Firm de alto voltaje contra el Rangers en Ibrox, con un puesto en las semifinales de la Premier Sports Cup en juego. Hearts, Hibernian y un Aberdeen con diez hombres ya han asegurado sus plazas en Hampden Park tras sus respectivas victorias del fin de semana.
El ganador del choque del domingo completará el cartel de semifinales, y el sorteo oficial se celebrará inmediatamente después del partido.
Sin aficionados visitantes permitidos dentro del estadio tras una resolución de la SPFL, el Celtic se enfrenta a un muro de 50.000 seguidores locales entregados a su equipo.
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El capitán pide calma en medio de la hostilidad en Ibrox
En la previa del derbi, McGregor subrayó la necesidad absoluta de mantener la calma bajo una presión intensa. El capitán advirtió a su plantilla de que no se deje arrastrar por el frenesí emocional de la ocasión.
En lugar de eso, instó al Celtic a llevar la iniciativa desde el pitido inicial y confiar en su plan habitual.
«Hay que comprometerse», insistió McGregor. «Tenéis que ser el Celtic, llevar la iniciativa y pasar el balón. No podéis dejaros arrastrar por la ocasión ni por el ambiente, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Siempre que imponemos nuestro estilo, por lo general conseguimos buenos resultados».
La plantilla, preparada para luchar por los aficionados ausentes
Aunque está decepcionado por la ausencia total de aficionados del Celtic, McGregor aseguró a la afición que la plantilla entiende perfectamente la magnitud del choque. El centrocampista recordó resultados positivos del pasado en Govan sin aficionados visitantes como prueba de que el equipo puede manejar la presión.
El equipo de Martin O'Neill afronta la eliminatoria con seis victorias en seis partidos en la Premiership escocesa y busca ampliar su reciente dominio copero sobre el Rangers.
«Los jugadores saben lo que significa este partido para los aficionados y para el club», añadió McGregor. «Iremos allí con todo para intentar ganar. Es un partido único, con circunstancias únicas. El ganador se lo lleva todo».
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El Celtic aspira a cerrar su regreso a Hampden
Una victoria el domingo impulsaría al Celtic a las semifinales, previstas para el fin de semana del 31 de octubre en Hampden Park. El Celtic ha ganado los últimos seis enfrentamientos de la Copa de la Liga entre ambos clubes y busca mantener ese impresionante registro.
McGregor sigue confiando en que ejecutar su agresivo planteamiento táctico dará el resultado deseado.
El Celtic aspira a silenciar pronto a la afición local y asegurarse el camino hacia otro trofeo nacional.
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