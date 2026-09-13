«¡No caigamos en la trampa!»: Callum McGregor revela cómo el Celtic silenciará a 50.000 aficionados del Rangers en Ibrox

Callum McGregor liderará al Celtic en un cuarto de final del Old Firm de alto voltaje contra el Rangers en Ibrox, con un puesto en las semifinales de la Premier Sports Cup en juego. Hearts, Hibernian y un Aberdeen con diez hombres ya han asegurado sus plazas en Hampden Park tras sus respectivas victorias del fin de semana.

El ganador del choque del domingo completará el cartel de semifinales, y el sorteo oficial se celebrará inmediatamente después del partido.

Sin aficionados visitantes permitidos dentro del estadio tras una resolución de la SPFL, el Celtic se enfrenta a un muro de 50.000 seguidores locales entregados a su equipo.



