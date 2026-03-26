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«No ayuda a nadie»: le dicen a Raheem Sterling que se retire y «se vaya a Ibiza» en medio de los problemas del Feyenoord
Un consejo contundente sobre la jubilación para Sterling
Van der Gijp hizo un análisis muy duro del estado de forma actual de Sterling, sugiriendo que el extremo debería retirarse de inmediato. El jugador, de 31 años, fichó por el Feyenoord como agente libre tras rescindir su contrato con el Chelsea, pero no ha logrado recuperar la chispa que en su día lo convirtió en uno de los delanteros más temidos de Europa.
En el podcast Willem & Wessel, Van der Gijp no se anduvo con rodeos y afirmó: «Debería ir a ver a Robin van Persie y decirle: "Dejémoslo, esto no va a funcionar, no es bueno para mí, ni para ti, ni para el club"». Con esto no estás ayudando a nadie. Debería irse a Ibiza, ponerse el bañador y comerse una deliciosa paella con su mujer. Así se lo pasaría en grande. Pero esto ya no le va a salir bien. Qué pena».
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Dificultades en la Eredivisie
La antigua estrella del Manchester City y del Liverpool solo ha logrado una asistencia en sus cinco primeros partidos con el gigante de Róterdam, en la victoria contra el Excelsior. Su actuación en el reciente empate 1-1 contra el Ajax fue especialmente decepcionante, lo que llevó a Van Persie a sustituirlo tras solo 55 minutos, mientras el Feyenoord intentaba remontar el partido.
Su compañero en el equipo de comentaristas, Willem van Hanegem, se hizo eco de las preocupaciones de Van der Gijp y cuestionó si Sterling sigue teniendo las cualidades físicas necesarias para competir al más alto nivel. «Simplemente no estaba a la altura, no. Si yo fuera ellos, pediría que me devolvieran el dinero y le diría: vete a casa», argumentó el excentrocampista del Feyenoord. «No se debería sacar a un jugador así. Solía ser un buen jugador; todavía estaba en forma y era rápido, pero eso es todo. Si choca contigo, se cae. ¿No es una locura? Tampoco deberías hacer eso tú mismo como jugador. Si le falta velocidad y tiene el balón, simplemente le pasan por encima. Eso no tiene sentido».
Van Persie exige tener más impacto
A pesar de las crecientes críticas de los medios de comunicación holandeses, el entrenador Robin van Persie mantiene una postura pública más diplomática, aunque reconoce que espera más de su fichaje estrella de este invierno. El exdelantero del Arsenal y del Manchester United está deseando que Sterling recupere su ritmo, ahora que el Feyenoord busca asegurarse el segundo puesto en la clasificación de la Eredivisie.
«Lo más importante es ganar partidos durante este periodo en el que Raheem está poniéndose cada vez más en forma», declaró Van Persie a los periodistas. «Respeto y reconozco su situación, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir como club. Tenemos que acabar segundos, así de sencillo. Creo que está dando pasos adelante en cuanto a su forma física y a lo que aporta. Al mismo tiempo, quiero ver más impacto sin el balón y más impacto con el balón».
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¿Y ahora qué?
Dado que su contrato de corta duración expira al final de la temporada, a Sterling le esperan unos meses decisivos en su carrera profesional. El internacional inglés esperará tener otra oportunidad de demostrar su valía ante Van Persie cuando el Feyenoord visite al FC Volendam tras el parón internacional.