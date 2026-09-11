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«¡No arriesgamos con él!», Michael Carrick da una actualización sobre el estado físico de Luke Shaw antes del derbi de Mánchester
Shaw, en una carrera contrarreloj
Carrick ha revelado que Shaw se someterá a una evaluación de última hora para determinar su disponibilidad de cara al próximo duelo contra el Manchester City. El lateral izquierdo de 31 años quedó fuera de la convocatoria para la contundente victoria del jueves por 4-0 sobre el Sabah FK en la Liga de Campeones, después de haber sido sustituido previamente durante el empate 2-2 con el Everton.
Al explicar la decisión de dejar a Shaw fuera del compromiso continental entre semana, Carrick hizo hincapié en un enfoque prudente con el proceso de recuperación del defensa. «Tendremos que ver», dijo Carrick a los periodistas al ser preguntado por la situación del jugador de cara al domingo. «Simplemente quisimos cuidarlo un poco. No estaba del todo listo para [Sabah] al 100%, así que no quisimos arriesgar. Veremos cómo está en los próximos días».
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Aprovechando el anterior éxito en el derbi
El próximo partido tiene un peso personal importante para Carrick, ya que supone una repetición de su primer encuentro en el banquillo tras sustituir de forma interina a Ruben Amorim en enero. En aquella ocasión, el United puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar con una actuación contundente para derrotar al Manchester City de Pep Guardiola, gracias a los goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu.
Carrick no tardó en descartar cualquier sugerencia de que el resultado anterior vaya a dictar el desarrollo del encuentro del domingo. "Sin duda será diferente, simplemente porque ningún partido es igual", explicó. "Creo que de ninguna manera damos por hecho que, porque ganamos el año pasado, vayamos a hacer lo mismo y todo vaya a ser igual. Creo que la confianza que hemos construido con el paso del tiempo y la sensación de que mejoramos constantemente nos ayuda. Sabemos que es un gran partido, sabemos que es un partido importante. Hay mucho en juego, es bastante obvio decirlo, pero lo afrontamos con ganas. Tenemos muy poco tiempo para recuperarnos y prepararlo, pero lo aprovecharemos al máximo".
La visión a largo plazo de Carrick
Después de hacerse inicialmente con las riendas como técnico interino, el impresionante balance de Carrick, con 12 victorias en sus primeros 17 partidos, le valió el cargo permanente en Old Trafford. Aunque en un principio las especulaciones externas apuntaban a que la jerarquía liderada por INEOS podría decantarse por un candidato de alto perfil ajeno al club durante el mercado de verano, Carrick sostiene que su atención siempre ha estado centrada en la trayectoria a largo plazo del club.
El excentrocampista del United se mantiene firme en su compromiso con el proyecto que empezó en enero. «Creo que lo dije bastante pronto, siempre tuve la intención de ser [entrenador más allá del verano]», admitió. «Todas las decisiones que tomábamos eran como si fuéramos a estar aquí durante un periodo de tiempo. Nunca supe cuánto iba a durar eso, ¡y todavía no lo sé! Pero siempre estás planificando para el futuro, cómo queremos que sea y la dirección que queremos tomar, y eso fue así desde el primer día. El rendimiento que dieron los chicos fue increíble con todo eso, pero sin duda siempre hubo, ha habido y siempre habrá para mí, desde el principio, una planificación para intentar llevar a este club a donde queremos llevarlo a largo plazo».
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Contraste de suertes en el derbi
El Manchester United ha firmado un inicio titubeante en la nueva temporada de la Premier League, y actualmente ocupa la 11.ª posición de la tabla con solo cuatro puntos tras una derrota ante el Hull City, una victoria sobre el Ipswich Town y un empate con el Everton. En marcado contraste, su rival local, el Manchester City, ha disfrutado de un arranque impecable de temporada y mantiene un pleno de victorias para compartir el liderato con el vigente campeón, el Arsenal.
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