Después de hacerse inicialmente con las riendas como técnico interino, el impresionante balance de Carrick, con 12 victorias en sus primeros 17 partidos, le valió el cargo permanente en Old Trafford. Aunque en un principio las especulaciones externas apuntaban a que la jerarquía liderada por INEOS podría decantarse por un candidato de alto perfil ajeno al club durante el mercado de verano, Carrick sostiene que su atención siempre ha estado centrada en la trayectoria a largo plazo del club.

El excentrocampista del United se mantiene firme en su compromiso con el proyecto que empezó en enero. «Creo que lo dije bastante pronto, siempre tuve la intención de ser [entrenador más allá del verano]», admitió. «Todas las decisiones que tomábamos eran como si fuéramos a estar aquí durante un periodo de tiempo. Nunca supe cuánto iba a durar eso, ¡y todavía no lo sé! Pero siempre estás planificando para el futuro, cómo queremos que sea y la dirección que queremos tomar, y eso fue así desde el primer día. El rendimiento que dieron los chicos fue increíble con todo eso, pero sin duda siempre hubo, ha habido y siempre habrá para mí, desde el principio, una planificación para intentar llevar a este club a donde queremos llevarlo a largo plazo».