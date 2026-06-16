Sin embargo, el panorama cambió por completo en el inicio del segundo tiempo, cuando pareció que el seleccionador francés Hervé Renard había vuelto a ponerse al frente de la selección saudí, unos dos meses después de su marcha.

Arabia Saudí se replegó atrás, como en la era Renard, y cedió la iniciativa a Uruguay, que atacó con centros al área.

Donis reaccionó con la entrada de Nasser Al-Dossari por Musab Al-Juwair para reforzar la banda izquierda, y mantuvo a Mohammed Abu Al-Shamat con Saud Abdulhamid en la derecha.

Pese a ello, los centros uruguayos siguieron llegando hasta que uno de ellos acabó en el gol del empate, mientras Arabia Saudí era incapaz de crear peligro.