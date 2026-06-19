No aprendió a andar hasta los dos años y era «demasiado gordo»: un jugador que Vincent Kompany quería fichar para el FC Bayern se consideró desde el principio un caso perdido

«Este aparato ha ayudado; sirve para que los bebés aprendan a caminar recto. Y sí», contó el jugador de 25 años, «por suerte, ha funcionado». De lo contrario, la pesadilla de Brasil no estaría en el punto de mira justo antes del segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Marruecos contra Escocia, ni tampoco a punto de fichar por el Múnich procedente del PSV Eindhoven, campeón de Holanda.

El Bayern pagaría casi 55 millones de euros por su fichaje, con contrato hasta 2031. El martes, durante la concentración en Basking Ridge (Nueva Jersey), el atacante pasó el reconocimiento médico con el doctor del club muniqués, Jochen Hahne, también médico de la selección alemana en Carolina del Norte.