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USMNT future tiers GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Niveles del USMNT en el ciclo del Mundial 2030: de Folarin Balogun y Malik Tillman a Gio Reyna y Alejandro Zendejas, la situación de cada jugador tras la eliminación en octavos de final de 2026

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Belgium
C. Pulisic
F. Balogun
W. McKennie
C. Richards
G. Reyna
A. Zendejas

GOAL analiza la situación actual de cada jugador de la selección estadounidense para el Mundial 2026, al inicio del nuevo ciclo.

El ciclo del Mundial 2026 terminó para la selección masculina de Estados Unidos de forma cruel. Todos recuerdan la goleada 4-1 ante Bélgica, inesperada y difícil de asimilar.

Pero, como siempre, un ciclo termina y otro empieza. Aunque los jugadores aún no hayan pasado página, la Federación ya prepara el camino hacia 2030, y en septiembre arrancará con la primera concentración posmundial.

Para 2030 este equipo lucirá muy distinto: este verano hubo 13 jugadores que ya estaban en 2022 y podrían ser aún menos en el próximo plantel. Así es el fútbol internacional: siempre cambia. Por eso, los jugadores del USMNT están en momentos muy distintos ahora que el foco está en 2030.

Por eso los ordenamos por niveles, analizando la situación de cada uno mientras una era termina y otra empieza.

  • BalogunGetty Images

    Nos vemos en 2030

    Chris Richards: El mejor defensa central de la USMNT, sin rivales a la vista. A pesar del error final contra Bélgica, ha sido un baluarte y aún puede mejorar. Tendrá 30 años en 2030, en plena madurez.

    Alex Freeman: Este defensa de 21 años, el más joven del equipo, apenas ha mostrado su talento. Será interesante ver su evolución tras esta prometedora toma de contacto con el fútbol internacional.

    Malik Tillman: Este Mundial ha sido un gran salto para el centrocampista, posiblemente el mejor de Estados Unidos este verano. Veremos cómo lo aprovecha en los próximos años.

    Christian Pulisic: A pesar de sus errores contra Bélgica, sigue siendo la figura más destacada del equipo. Salvo lesión, Pulisic es el jugador con más talento de la selección y no debería sufrir un declive total de aquí al próximo Mundial, cuando tendrá 31 años. Por ahora, hay que construir el equipo en torno a él hasta que alguien más convenza de lo contrario.

    Folarin Balogun: Tendrá 29 años en 2026, edad ideal, y aún se desconoce cómo afectará este verano a su carrera en club. Es fácil imaginarlo en un grande pronto. La USMNT sueña con que, para 2030, sea uno de los mejores delanteros del mundo.

    • Anuncios
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una figura clave

    Sergino Dest: Con solo 25 años, la estrella del PSV aún no ha alcanzado su mejor momento y, a pesar de lo que demostró contra Bélgica, es un fantástico jugador ofensivo. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones y es probable que quede por detrás de Freeman, dependiendo del próximo sistema de juego. Su historial de lesiones también es motivo de preocupación, ya que cada vez acumula más kilómetros en sus piernas.

    Tyler Adams: Nadie en la plantilla hace lo que él, por eso ha sido clave desde su llegada. Las lesiones han marcado este ciclo y tendrá 31 años en el próximo Mundial, así que, pese a su nivel, no es una garantía.

    Weston McKennie: Un auténtico monstruo en los cuatro primeros partidos. McKennie parece destinado a ser una de las estrellas de la Juventus en el futuro, lo que le convertirá en uno de los veteranos en torno a los que se construirá este equipo.

    Sebastian Berhalter: ¿Hay jugadores mejores que él? Probablemente, pero cualquier seleccionador estaría loco si no apostara de verdad por este centrocampista de cara al próximo ciclo. Él personifica lo que significa ser un jugador de la selección estadounidense, y nunca se tienen suficientes jugadores que aporten eso.

    Ricardo Pepi: Un buen delantero, seguido por clubes de la Premier League. ¿Podrá ser grande? La posición de delantero es difícil de predecir, así que es complicado saber dónde estará en 2030. ¿Brillará en Inglaterra o la liga de primer nivel será un paso demasiado grande? La respuesta definirá su futuro.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Probablemente se quede por aquí

    Gio Reyna: Caso complejo. Gran potencial, pero bajo rendimiento en el club. ¿Qué vendrá? Solo él lo sabe, pues parece iniciar de cero.

    Auston Trusty: Marcó su gol en el Mundial y, cuando jugó, mostró competencia. Habrá que ver su evolución en el Celtic y si el próximo entrenador de la selección le da más oportunidades.

    Mark McKenzie: Pese a jugar poco en este Mundial, es un líder y compañero muy querido. Todavía puede crecer en Europa, y la necesidad de centrales seguirá existiendo aunque la posición se renueve.

    Chris Brady: Es el más joven de los porteros y tiene margen de mejora. Su futuro depende de su evolución y de dar el salto para ser titular.

    Matt Freese: Debe dejar atrás el error ante Bélgica, pero tiene la fortaleza para hacerlo. El Mundial mostró que es un buen portero, no excelente, así que su puesto no está asegurado si llegan otros arqueros.

    Max Arfsten: No jugó mucho en este Mundial, pero solo tiene 25 años y margen de mejora, sobre todo si da el salto a Europa. Si eso ocurre, entrará en la pugna por el puesto.

    Joe Scally: Ha jugado dos Mundiales con pocos minutos, tiene 23 años. Para subir en la jerarquía debe mejorar el manejo de balón; es posible, pero necesario.

    Tim Weah: Su versatilidad ayuda, pero en este Mundial no ha destacado. Su futuro dependerá del próximo seleccionador y de la posición que le asigne en el campo.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Está en la lista de titulares, pero hay preocupación.

    Antonee Robinson: Talentoso y fiable cuando está en forma, pero su historial de lesiones preocupa. Tendrá casi 33 años en 2030, así que podría bajar su nivel.

    Matt Turner: Todo dependerá de la evolución de sus competidores, pero tendrá 35 años en el próximo Mundial. Los porteros envejecen mejor, así que no lo descartes.

    Brenden Aaronson: Quizá este es su techo, y no pasa nada. El problema es que en su posición lo que cuenta es la producción. Si no la muestra en los próximos años, habrá jóvenes detrás dispuestos a aportar más.

    Haji Wright: Tercer delantero este verano; aunque mejora en su club, los otros dos son más jóvenes y tienen más potencial. Con los jóvenes que llegan, mantener el puesto será difícil.

    Alejandro Zendejas: Se ganó un lugar en el Mundial tras destacar en la Liga MX, pero los puestos de ataque se saturan rápido. En 2030 tendrá 32 años y pocos jugadores de esa edad brillan en un Mundial tras casi no jugar en el anterior, así que probablemente ceda su lugar a alguien más joven.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gracias por los recuerdos

    Tim Ream: Esta vez sí se acabó. Hay que reconocerle el mérito de haber luchado para llegar a este Mundial, y la selección estadounidense se lo agradece, sobre todo por su buen rendimiento en los primeros partidos. Aun así, los equipos no ganan Mundiales con defensas centrales de 42 años, así que es hora de despedirse de uno de los jugadores más leales.

    Miles Robinson: Tiene 29 años y fue bueno verle en el Mundial tras quedarse fuera la última vez. Pero ya es hora de dar paso a defensas más jóvenes.

    Cristian Roldán: Las lesiones le privaron de brillar en el Mundial, pero llegar ya fue un logro tras años ausente. La selección echará de menos su presencia y liderazgo.