El seleccionador de España, Luis de la Fuente, expresó su orgullo después de ver cómo su equipo ampliaba a 41 partidos en todas las competiciones su extraordinaria racha de imbatibilidad. La Roja logró una victoria por 3-1 ante la República Checa en el Grupo 3 de la UEFA Nations League en el Estadio Carlos Tartiere.

Los goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino mantuvieron a España en lo más alto del Grupo 3 con nueve puntos.

De la Fuente recurrió a una profunda rotación de la plantilla durante todo el parón internacional.