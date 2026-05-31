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«Ninguno de los dos equipos merecía ganar»: Luis Enrique niega que el PSG fuera mejor que el Arsenal en la final de la Liga de Campeones
Enrique reflexiona sobre el «sufrimiento» en Budapest
A pesar de las celebraciones por los dos triunfos europeos consecutivos del PSG, Enrique destacó lo igualado del partido en el Puskas Arena. El español vio cómo Gabriel, defensa del Arsenal, enviaba por encima del larguero el penalti decisivo, pero rechazó sugerir que su equipo había superado claramente a los campeones de la Premier League.
Tras el partido, el técnico del PSG declaró a la prensa: «¿La tanda de penaltis? Hicimos lo de siempre para decidir quién lanzaba; ellos eligieron al más fresco. Vi la serie con calma. Fue un partido muy duro, con mucho sufrimiento. Ninguno merecía ganar, pero, si analizo la temporada, merecemos nuestra segunda Liga de Campeones».
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Dificultades tácticas y mejora en la segunda parte
La final fue un duelo táctico: el Arsenal se replegó en un bloque defensivo muy cerrado y el PSG no pudo imponer su juego ofensivo. Enrique reconoció que le costó mucho a su equipo superar la organización de Mikel Arteta en la primera parte, pero valoró los cambios realizados tras el descanso.
«Estamos viviendo un sueño. Muy contentos… Nos costó mucho encontrar espacios. Mejoramos en la segunda parte. Es difícil de superar. Conseguimos el empate. Esta victoria consecutiva ha sido increíble. Es hora de celebrarlo. Es hora de unas vacaciones. Los jugadores se incorporarán ahora a sus selecciones nacionales. Vamos a disfrutar de este verano, evidentemente, como cuerpo técnico», añadió el entrenador del PSG.
El planteamiento defensivo del Arsenal, en el punto de mira
Mientras Enrique celebraba con humildad, el centrocampista João Neves criticó la táctica del Arsenal, a la que tachó de falta de ambición ofensiva. El equipo de Arteta se replegó casi todo el partido y firmó un 24,7 % de posesión, mínimo histórico en una final, lo que, para Neves, mermó el espectáculo.
«Hoy nos lo merecíamos, porque el PSG era el único que quería jugar», declaró el jugador de 21 años en la entrevista posterior al partido, resaltando la diferencia de estilos.
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Arteta elogia al «mejor del mundo»
A pesar de la decepción, el entrenador del Arsenal elogió la transformación de PSG bajo Enrique, a quien considera el mejor equipo del mundo.
«Quiero felicitar al PSG, y a Luis en particular, porque son, en mi opinión, el mejor equipo del mundo», admitió el entrenador del Arsenal. «Lo que hacen con el balón y con sus jugadas individuales es único; no es que el plan sea jugar en ciertas zonas cuando no tienes el balón, sino que ellos te obligan a hacerlo. Así que hay que darles aún más crédito a los jugadores». Tras el desgaste de la temporada, ambos equipos buscarán descansar, reconstruirse y prepararse para el siguiente capítulo del fútbol europeo.