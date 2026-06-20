¡Ningún jugador lo había logrado! La estrella turca bate un récord increíble pese a quedarse fuera del Mundial y supera a un exjugador del Bayern de Múnich

Según Opta, el central del Galatasaray completó 98 de 98 pases ante la selección sudamericana.

Además, este jugador de 31 años es el que más pases ha realizado con un porcentaje de acierto del 100 %. Es la mejor marca desde que se recopilan datos en el Mundial de 1966 en Inglaterra.

Bardakci igualó así el récord del estadounidense Chris Richards, quien, jugando para el Crystal Palace tras su paso por el Bayern de Múnich, completó 84 de 84 pases en el debut de Estados Unidos en la fase de grupos, victoria 4-1 sobre Paraguay.



