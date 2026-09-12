En declaraciones a France Football, Mbappe hizo una firme defensa de su campaña personal. Subrayó que el Balón de Oro es, en última instancia, un premio individual, más que un reflejo directo de los títulos colectivos.

"Creo que puedo ganarlo este año", declaró Mbappe. "Es uno de mis objetivos, y además a corto plazo", dijo Mbappe. "La gente dice que no gané ningún trofeo (ni con mi club ni con mi selección), pero es un premio individual. Nunca he visto que un ganador del Balón de Oro sea elegido por unanimidad. ¿Alguien ha ganado alguna vez con el 100 % de los votos? Eso significa que siempre hay alguien que pensó que el ganador no lo merecía.

"No hubo ningún jugador mejor que yo. Estábamos hablando de logros. Marcar tantos goles en las grandes competiciones, donde están todos los grandes jugadores, y por supuesto en el Mundial, el mayor evento, convertirme en el máximo goleador histórico de la competición... durante todas mis vacaciones, eso era de lo único que me hablaba la gente".