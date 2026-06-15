Hace más de 400 años, el poeta John Donne escribió que «ningún hombre es una isla», frase que aplica incluso a quienes llevan el nombre de una isla: «Siempre hemos dicho que nuestra clasificación para el Mundial es más que deporte: es cultura, música, es todo. Queremos mostrar nuestro país al mundo. Soñamos con competir sin miedo, con nuestra identidad, y jugar con valentía para mostrar quiénes somos como equipo y como nación. Nuestra identidad es lo que somos como pueblo que afronta las dificultades».Cabo Verde es el tercer país menos poblado en la historia de los Mundiales y el segundo más pequeño en extensión territorial: con todas sus islas apenas supera los 550 000 habitantes y su superficie es más de 100 veces menor que la de España; el apodo del seleccionador recuerda siempre sus orígenes.







