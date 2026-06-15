Pedro Leitão Brito, “Bubista”, ha pasado a lahistoria del fútbol: al frente de Cabo Verde, empató 0-0 con España,campeona de Europa y favorita del Mundial, en el debut de los Tiburones Azules. En su país ya es un héroe y su nombre quedará grabado en el mundo.
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«Ningún hombre es una isla»: quién es Bubista, el seleccionador de Cabo Verde que dejó en jaque a España
«BOA VISTA»: EL NOMBRE LO DICE TODO
Boa Vista significa «buena vista» y es la isla más oriental de Cabo Verde, donde nació en enero de 1970.Nomen omen, decían los latinos. Como técnico, armó un equipo corto, compacto y letal al contraataque en la primera fase, humillando a De la Fuente y driblando a los españoles. Mantener a España lejos de su defensa baja fue su clave para escribir la historia de los Tiburones Azules en su debut mundialista. Nunca se olvidará.
UN TIBURÓN AZUL
Ya hizo historia el año pasado al clasificar a Cabo Verde para el Mundial por primera vez.Desde 2020 dirige la selección, la misma en la que jugó de 1989 a 2006 como capitán. Desde entonces, los Tiburones Azules han pasado de la parte baja del ranking africano a ser uno de los equipos más regulares del continente, incluso superando a Camerún, la primera selección africana en destacar en un Mundial, con Roger Milla en Italia 1990.
UNA VIDA ARRIESGADA
Su Boa Vista está hermanada con Zocca, localidad natal de Vasco Rossi en Emilia-Romaña, Italia. Bubista llevó una «vida temeraria», como cantaba el Comandante. Comenzó su carrera en España, en el Badajoz de Segunda División, luego jugó en el Atlético Sport Aviação de Angola, en el Estoril de Portugal y finalmente regresó a casa, al Falcoes do Norte. Defensa de juego agresivo y carácter fuerte, con solo tres partidos como profesional en España, destacaba por su liderazgo y corazón.
EL MUNDIAL DEL 82 Y DE BOSQUE
En una entrevista con Coaches Voice, Bubista recordó que el primer Mundial que vio fue España 1982, ganado por la Italia de Bearzot, y que ahí nació su pasión por el fútbol. Uno de sus referentes como entrenador es Vicente del Bosque, quien ganó la Copa del Mundo con España.
«NINGÚN HOMBRE ES UNA ISLA»
Hace más de 400 años, el poeta John Donne escribió que «ningún hombre es una isla», frase que aplica incluso a quienes llevan el nombre de una isla: «Siempre hemos dicho que nuestra clasificación para el Mundial es más que deporte: es cultura, música, es todo. Queremos mostrar nuestro país al mundo. Soñamos con competir sin miedo, con nuestra identidad, y jugar con valentía para mostrar quiénes somos como equipo y como nación. Nuestra identidad es lo que somos como pueblo que afronta las dificultades».Cabo Verde es el tercer país menos poblado en la historia de los Mundiales y el segundo más pequeño en extensión territorial: con todas sus islas apenas supera los 550 000 habitantes y su superficie es más de 100 veces menor que la de España; el apodo del seleccionador recuerda siempre sus orígenes.
«Nadie debe celebrarlo más que nosotros»
Antes del partido de hoy, sus palabras sonaban a profecía: «Desde el primer día dije que estamos aquí por ellos: nuestra gente debe disfrutar del partido y ser feliz durante el Mundial. Como pueblo caboverdiano, no podemos permitir que nadie celebre el Mundial más que nosotros. Lo más importante es que nuestra bandera ondee en el escenario futbolístico más importante del mundo. No hay mayor alegría para un país pequeño como el nuestro. Haremos todo lo posible para que cada caboverdiano, dentro y fuera del país, se sienta orgulloso de nosotros».Lo has conseguido, Bubista.