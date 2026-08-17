El Liverpool concluyó su preparación veraniega con una victoria por 2-0 sobre el Como en Anfield el domingo, pero el marcador no ocultó los problemas de fondo para Carragher. El Liverpool ha vivido una pretemporada volátil en términos de estabilidad defensiva, con un total de 18 goles en sus cinco amistosos anteriores, repartidos a partes iguales entre tantos marcados y encajados.

En declaraciones en The Overlap Fan Debate en asociación con Sky Bet, Carragher hizo una dura valoración de la situación actual. «El Liverpool será interesante esta temporada», dijo el exdefensa. «Tengo curiosidad por ver cómo va, qué jugadores van a fichar y cómo van a afrontar la temporada.

«El Liverpool tiene demasiados jugadores ofensivos sobre el campo, solo quieren lanzarse al ataque. Y está siendo lo mismo en la pretemporada del Liverpool esta temporada: es simplemente un partido de baloncesto. Ningún gran equipo juega al fútbol así. No me lo creo».



