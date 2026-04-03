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Niko Kovac sale en defensa de Nico Schlotterbeck, después de que el defensa del Borussia Dortmund haya desmentido públicamente haber llegado a un acuerdo contractual con el club de la Bundesliga
Kovac culpa a los medios de comunicación de la confusión sobre el contrato
Kovac se ha pronunciado sobre las crecientes especulaciones en torno al futuro de Schlotterbeck y ha culpado abiertamente a los medios de comunicación de la reciente polémica. Habían surgido informaciones que apuntaban a que estaba a punto de cerrarse un nuevo y lucrativo contrato hasta 2031, lo que obligó al jugador a hacer una aclaración pública.
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El entrenador y el jugador denuncian titulares «falsos»
El entrenador del Dortmund expresó su frustración ante la difusión de información errónea y destacó que el jugador de 26 años solo estaba reaccionando ante los rumores externos. Kovac considera que el jugador gestionó la situación correctamente, ya que sintió la necesidad de aclarar las cosas mientras se encontraba concentrado con la selección.
«No fue Schlotti quien acaparó los titulares, sino quienes difundieron rumores que simplemente no eran ciertos», declaró Kovac a los periodistas cuando le preguntaron sobre la situación. «Schlotti tiene derecho a aclarar las cosas. No ha hecho nada malo».
El propio Schlotterbeck admitió estar «muy sorprendido» por los detalles concretos filtrados a la prensa, incluidas las cifras relativas a un aumento salarial y una posible cláusula de rescisión. En declaraciones tras la victoria de Alemania sobre Ghana, confirmó que, aunque las negociaciones siguen en curso, aún no se ha firmado ningún contrato.
Ricken mantiene la calma a pesar del cambio.
El director deportivo Lars Ricken declaró el martes que consideraba comprensibles las declaraciones de Schlotterbeck e insiste en que el objetivo actual del club es garantizar la permanencia de Schlotterbeck a largo plazo.
«Las declaraciones de Nico son comprensibles», dijo Ricken. «No hemos confirmado ni un avance ni un acuerdo, por lo que fueron más bien las recientes informaciones las que nos sorprendieron. Nuestra postura fundamental de vincularlo al BVB a largo plazo no ha cambiado. Seguimos trabajando en ello».
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¿Y ahora qué?
Aunque el club seguirá negociando el contrato con los representantes del jugador, Schlotterbeck seguirá centrado en ayudar al Dortmund a terminar la temporada con fuerza. Actualmente ocupan el segundo puesto de la Bundesliga, a nueve puntos del líder, el Bayern de Múnich. Los «Roten» se enfrentarán al Stuttgart el sábado.