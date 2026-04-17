Sigue sin estar disponibles el capitán Emre Can (rotura de ligamentos cruzados) y Felix Nmecha (rotura de ligamentos laterales). Para Can la temporada ya terminó, pero Kovac cree que Nmecha aún podrá jugar este curso. Se muestra «optimista» y «muy confiado», aunque «cauteloso», afirmó el técnico. Yan Couto regresa a la convocatoria tras recuperarse de sus problemas musculares.

El BVB tiene casi asegurada la segunda plaza, ocho puntos por encima del VfB Stuttgart. La clasificación para la Champions parece garantizada antes de la jornada 30, así que Kovac prepara medidas especiales para mantener la motivación del grupo.