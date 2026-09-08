Kovac cree que la dedicación incansable de Anton y su actitud de no rendirse nunca ofrecen el modelo perfecto a seguir para los talentos más jóvenes del Borussia Dortmund. En la previa del estreno europeo del martes, el técnico elogió el impacto del defensor: "Es alguien que lidera con el ejemplo, alguien que nunca se rinde. Y eso es lo que se necesita, especialmente para dar ejemplo a los jugadores jóvenes. La temporada pasada ya era un capitán en espíritu, incluso sin el brazalete, porque su presencia arrastra consigo al resto de jugadores".