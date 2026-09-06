Niko Kovac admite que el Borussia Dortmund tuvo «suerte» en una increíble remontada de tres goles que dejó atónito al Hoffenheim

La remontada llena de carácter del sábado supuso un hito memorable para Kovac en su partido número 50 de Bundesliga en el banquillo. Con ello, elevó su total a 107 puntos y superó el anterior récord del club de Lucien Favre, que era de 106, como el mayor número de puntos sumados en los primeros 50 partidos de liga al mando.

Hablando tras el pitido final, Kovac dijo: "Fue una victoria con suerte, hay que decirlo, sobre todo cuando ganas el partido gracias a un gol en propia puerta. Pero fue una demostración fantástica de energía que muestra de lo que es capaz el equipo. Fue un partido muy intenso. Sabíamos que teníamos que darlo todo contra el Hoffenheim. Todo el mundo vio la calidad que tienen.

"Habría preferido vernos ponernos 2-0 por delante. Solo nos despertamos después de ponernos 2-0 abajo. Antes de eso, el Hoffenheim jugó muy, muy bien. Nos causó problemas y, después de ponernos 2-0 abajo, fuimos con todo e hicimos algunos buenos cambios. Los jugadores que entraron aportaron ese extra."