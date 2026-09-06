Pressefoto Baumann
Traducido por
Niko Kovac admite que el Borussia Dortmund tuvo «suerte» en una increíble remontada de tres goles que dejó atónito al Hoffenheim
El Dortmund culmina una remontada sensacional
Los locales parecían tenerlo todo bajo control después de que Leon Avdullahu y Tim Lemperle adelantaran al Hoffenheim con una ventaja de dos goles en el minuto 54. Sin embargo, el Dortmund protagonizó una remontada extraordinaria con los tantos de Serhou Guirassy y Fabio Silva, antes de que un dramático gol en propia puerta de Albian Hajdari sellara la victoria. El resultado marcó la primera vez que el Dortmund remontaba una desventaja de dos goles para ganar un partido de la Bundesliga a domicilio desde enero de 2022.
«Fue una victoria afortunada»
La remontada llena de carácter del sábado supuso un hito memorable para Kovac en su partido número 50 de Bundesliga en el banquillo. Con ello, elevó su total a 107 puntos y superó el anterior récord del club de Lucien Favre, que era de 106, como el mayor número de puntos sumados en los primeros 50 partidos de liga al mando.
Hablando tras el pitido final, Kovac dijo: "Fue una victoria con suerte, hay que decirlo, sobre todo cuando ganas el partido gracias a un gol en propia puerta. Pero fue una demostración fantástica de energía que muestra de lo que es capaz el equipo. Fue un partido muy intenso. Sabíamos que teníamos que darlo todo contra el Hoffenheim. Todo el mundo vio la calidad que tienen.
"Habría preferido vernos ponernos 2-0 por delante. Solo nos despertamos después de ponernos 2-0 abajo. Antes de eso, el Hoffenheim jugó muy, muy bien. Nos causó problemas y, después de ponernos 2-0 abajo, fuimos con todo e hicimos algunos buenos cambios. Los jugadores que entraron aportaron ese extra."
El portero reflexiona sobre la batalla
La victoria en el PreZero Arena deja al Borussia Dortmund firmemente segundo en la clasificación, con un pleno de seis puntos en dos partidos. Esa fortaleza mental resultó decisiva para resistir las persistentes oleadas de presión del rival durante todo el encuentro.
El portero Gregor Kobel añadió a Sky: "Ellos lo hicieron muy bien con su presión y cerrándonos los espacios. También nos sometieron a presión una y otra vez cuando tenían el balón.
"Nos costó entrar en el partido, generar combinaciones eficaces y ganar los segundos balones. Hasta cierto punto, fuimos a remolque. Después de [nuestro primer gol], fue un partido abierto que fue de un lado a otro, pero fuimos nosotros los que conseguimos marcar. Se siente muy bien haber ganado aquí".
- AFP
La campaña europea comienza de inmediato
El Dortmund debe cambiar rápidamente su foco hacia el continente, ya que recibe al conjunto español Villarreal en su debut en la fase de liga de la Champions League en el Signal Iduna Park el martes por la noche. Después llegará una prueba de regularidad a nivel doméstico, cuando vuelva a la Bundesliga para enfrentarse al recién ascendido Paderborn el próximo fin de semana. La máxima prioridad de Kovac será mantener su ritmo ofensivo mientras rota la plantilla durante una exigente racha de partidos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias