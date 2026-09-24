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Nike cancela una sesión de fotos prevista en Londres con Karim Benzema por preocupaciones relacionadas con su controvertido pasado
Nike cancela una sesión fotográfica de campaña en Londres
Nike canceló el miércoles por la noche una sesión de rodaje programada para un anuncio de campaña protagonizado por Benzema. Según un informe de The Athletic, la empresa de ropa deportiva decidió que Benzema no se ajustaba a los valores de su marca. El rodaje estaba previsto para celebrarse el jueves en Londres y se centraba en una colaboración entre Nike y Corteiz.
La marca había acordado ofrecer una asignación de productos de 75.000 € y organizar el viaje. Sin embargo, Nike investigó más a fondo su historial y canceló el proyecto. En un comunicado, Nike dijo: «Este proyecto no refleja una relación más amplia entre el deportista y Nike. Lamentamos que las conversaciones hayan llegado tan lejos».
- AFP
La polémica histórica persigue al exinternacional
La decisión de Nike se debe a que Benzema había sido condenado previamente por complicidad en un intento de chantaje relacionado con un escándalo por una cinta sexual en el que estuvo implicado su excompañero de la selección francesa Mathieu Valbuena en 2015. El caso ensombreció su carrera internacional, provocando que se perdiera cinco años representando a su país.
Un tribunal de Versalles impuso a Benzema en 2021 una pena de un año de cárcel exenta de cumplimiento y una multa de 75.000 €. Un recurso inicial fue abandonado en 2022. Al abordar la situación legal en aquel momento, su abogado Hugues Vigier declaró: «Es culpable según la ley, eso es cierto. Pero la verdad judicial es diferente de la realidad». Un representante de Benzema confirmó que Nike se dirigió oficialmente al jugador en relación con la colaboración.
Continúa la búsqueda de un nuevo patrocinador de botas
Benzema comenzó su carrera en sus primeros años con botas Nike, pero pasó la gran mayoría de su trayectoria como jugador con Adidas, incorporándose a la marca alemana en 2007. Adidas incluso lanzó unas botas exclusivas para Benzema cuando ganó el Balón de Oro en 2022. Sin embargo, su contrato con Adidas expiró recientemente, lo que dejó a sus representantes libertad para explorar nuevas vías comerciales. Antes de esta sesión cancelada, Nike y Benzema mantuvieron contactos preliminares sobre un papel más amplio como embajador, aunque Nike insistió en que no había planes activos. Esta incertidumbre comercial coincide con su situación sobre el terreno de juego, ya que Benzema es actualmente agente libre tras dejar el club saudí Al Hilal a finales de agosto.
- Getty
¿Qué le espera ahora al veterano delantero?
Benzema sigue sin equipo y sin un patrocinador importante de botas a medida que avanza el otoño. Aunque el delantero no ha anunciado ninguna intención de retirarse, su futuro inmediato sobre el terreno de juego no está claro tras sus breves etapas en el Al Hilal. Benzema ahora tendrá que encontrar socios comerciales alternativos mientras sus representantes trabajan para conseguirle un nuevo equipo antes de que la temporada actual avance mucho más.
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