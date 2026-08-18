Shengolpixs
Traducido por
Nigeria despide al seleccionador de las Super Falcons, Justine Madugu, mientras el sueño del Mundial se convierte en una pesadilla
La NFF destituye a Madugu, seleccionador de Nigeria
La NFF ha destituido con efecto inmediato al seleccionador de Nigeria, Madugu, y a todo su cuerpo técnico. La decisión llega tras el fracaso de Nigeria en su intento de clasificarse para la Copa Mundial Femenina de la FIFA por primera vez en la historia.
La destitución pone un dramático punto final a la etapa de Madugu, apenas un año después de que guiara a Nigeria a su décimo título de la WAFCON, ampliando así su propio récord. Había asumido el cargo de manera interina en septiembre de 2024 tras la dimisión del técnico estadounidense Randy Waldrum.
Sin embargo, las campeonas africanas sufrieron un claro bajón en la WAFCON de este año, al no alcanzar las semifinales antes de perder por 2-1 contra Sudáfrica en un play-off. La derrota puso fin al orgulloso registro de Nigeria, que había participado en todas las Copas Mundiales Femeninas desde el torneo inaugural de 1991.
- Getty Images Sport
Se pone en marcha un grupo de trabajo para investigar el fracaso
En respuesta a la eliminación histórica, el presidente de la NFF, Ibrahim Gusau, inauguró el lunes un comité de investigación. El panel ha recibido un plazo de dos semanas para investigar las causas directas y remotas del colapso.
«Deben investigar las causas directas y remotas de las pobres actuaciones de las selecciones nacionales en los últimos tiempos, pero con referencia específica al inesperado fracaso de las Super Falcons para clasificarse para la Copa del Mundo», declaró Gusau. «Tendrán dos semanas para hacer el trabajo y presentar su informe».
Presidido por el ex secretario general de la NFF, Fanny Amun, el comité incluye a la ex capitana de las Super Falcons Desire Oparanozie y al ex capitán de Nigeria Mutiu Adepoju. Amun confirmó que el panel aceptará aportaciones del público mientras se implican en el proceso.
La derrota pone fin a un orgulloso récord en el Mundial
La derrota de Nigeria en su intento de alcanzar las semifinales de la WAFCON les privó de una plaza de clasificación automática para el torneo de 2027 en Brasil. Su posterior derrota en el play-off ante Sudáfrica cerró oficialmente todas las vías restantes hacia la gran cita mundial. Las Super Falcons habían sido hasta entonces la única nación africana presente en las nueve ediciones anteriores de la Copa Mundial Femenina.
- NurPhoto
Incertidumbre en la dirección antes de las elecciones de la NFF
La crisis dentro del fútbol nigeriano va mucho más allá del banquillo técnico, con crecientes dudas sobre el liderazgo de la federación. Los actuales dirigentes de la NFF afrontan incertidumbre de cara a las elecciones previstas para el 27 de septiembre en Lafia.
ESPN indica que los dirigentes de la Comisión Nacional de Deportes están considerando pedir al presidente Bola Tinubu que detenga las elecciones e instale un comité de normalización temporal. Según se informa, la NSC ya ha informado a la FIFA sobre la posible intervención.
Según los estatutos de la FIFA, cualquier comité de normalización debe ser nombrado formalmente por la FIFA en consulta con la CAF para evitar una suspensión por injerencia de terceros. Mientras el panel de investigación prepara su informe, el fútbol nigeriano afronta un periodo crucial de reestructuración.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias