Nicolo Tresoldi sigue sin decidir su futuro internacional mientras Italia y Alemania se disputan a la estrella del Club Brugge

El seleccionador de la sub-21 de Alemania, Antonio Di Salvo, confirmó el dilema del delantero tras conversaciones directas sobre sus lealtades a largo plazo. Aunque insistió en que la decisión final depende por completo del jugador, Di Salvo celebró la disposición del atacante a seguir jugando mientras tanto con su selección juvenil.

Al revelar los detalles de su conversación privada a Kicker, Di Salvo explicó: "Esta no es una pregunta que deban hacerme a mí, pero he hablado con él y dijo que todavía no puede tomar una decisión".

Al dar la bienvenida al compromiso inmediato de Tresoldi de seguir en la estructura juvenil, el técnico añadió: "Y eso es una gran señal para nosotros".