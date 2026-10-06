Domenic Aquilina
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Nicolo Tresoldi se sincera sobre su negativa a Jurgen Klopp mientras el jugador de 22 años sigue dividido entre Alemania e Italia
Un prometedor delantero retrasa su compromiso con la selección absoluta
El delantero de la selección sub-21 de Alemania Tresoldi ha explicado con franqueza su decisión de rechazar una convocatoria con la absoluta de Klopp mientras sopesa su futuro internacional. El jugador de 22 años sigue en una encrucijada en su carrera, debatido entre comprometerse con Alemania o Italia a nivel absoluto. Ha optado por un enfoque prudente tras los contactos directos de ambas federaciones, que compiten ferozmente por asegurarse su fidelidad a largo plazo.
- Getty Images Sport
Una joven promesa revela un intercambio con Klopp
En declaraciones al medio alemán ran sobre sus conversaciones con el técnico de 59 años, Tresoldi admitió que luchó contra unos nervios intensos antes de la llamada. Al recordar la respuesta empática del seleccionador de Alemania a sus dudas, el delantero reveló: "Primero me envió un mensaje y lo firmó con 'Best wishes, Kloppo'. Así que inmediatamente supe quién era. Después de eso, intercambiamos mensajes y hablamos por teléfono. Fue una conversación realmente buena.
"Lo entendió muy bien. Tuvimos un intercambio muy bueno. Espero haber causado una buena impresión. Es un gran entrenador y también una gran persona. Así que le estoy muy agradecido por la conversación y por su apoyo.
"Estaba extremadamente nervioso. Se lo dije de inmediato a mis padres, que también estaban nerviosos. Pero al final, simplemente fue una conversación muy buena."
Las figuras de alto perfil intensifican la batalla por el fichaje
Klopp no es el único peso pesado implicado en la puja, ya que el director deportivo de Alemania, Rudi Voller, y el seleccionador de Italia, Mancini, están presionando activamente al joven delantero.
Sobre su diálogo constructivo con Voller, Tresoldi señaló: "Hemos hablado varias veces. Entiende muy bien mi situación porque él mismo jugó en Italia durante mucho tiempo y conoce ambos países. Sabe que esta decisión no es fácil. Para mí, es algo especial poder hablar con alguien como él. Cuando delanteros de ese calibre hablan contigo, significa algo".
Al referirse a la propuesta personal de Mancini, añadió: "Sí, él también se puso en contacto conmigo. Fue una situación similar. Para mí, es algo especial cuando dos entrenadores tan exitosos se toman el tiempo de hablar conmigo. Me demuestra que voy por el buen camino. Estoy muy agradecido a ambos por ello. Todo lo demás se aclarará con el tiempo".
- Domenic Aquilina
El foco en la sub-21 precede a la decisión sobre su carrera
Por ahora, Tresoldi está centrando todas sus energías en ayudar a Alemania a cerrar su campaña de clasificación para el Europeo sub-21 ante Georgia el martes por la noche. Después de haber contribuido ya a dos victorias consecutivas en esta ventana, el goleador afronta una última prueba para ayudar a asegurar la plaza de su equipo en la fase final. Una decisión definitiva sobre su lealtad internacional absoluta solo llegará una vez concluyan sus compromisos con las categorías inferiores y su campaña nacional coja aún más ritmo.
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