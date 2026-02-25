AFP
Nicolo Barella culpa al penalti «inventado» del Liverpool por la sorprendente eliminación temprana del Inter de la Liga de Campeones
La pesadilla noruega del Inter
El internacional italiano sigue convencido de que el Inter nunca debería haber tenido que enfrentarse al Bodo/Glimt en la ronda eliminatoria de los play-offs. Si los resultados hubieran sido diferentes en la fase de liga, el equipo de Cristian Chivu habría superado esta fase por completo. Barella citó específicamente un polémico penalti concedido al Liverpool en diciembre, que permitió a Dominik Szoboszlai asegurar la victoria del equipo de la Premier League y privó al Inter de un punto crucial que le habría permitido terminar entre los ocho primeros.
Barella arremete contra el arbitraje
Tras la derrota ante el equipo noruego, Barella, visiblemente frustrado, no se contuvo. «Lo intentamos, pero ellos fueron mejores», dijo. «Es indignante que nos hayamos quedado fuera de la fase de grupos por un punto porque pitaban un penalti inventado en el minuto 90 [contra el Liverpool] y, con eso, no terminamos entre los ocho primeros. Sin eso, nos habríamos ahorrado los dos partidos extra y el viaje a Noruega, pero así es la nueva Champions League».
El incidente en cuestión involucró a Florian Wirtz, que cayó bajo la presión de Alessandro Bastoni. Aunque inicialmente el juego continuó, una intervención del VAR llevó al árbitro al monitor junto al campo, donde posteriormente concedió el penalti. La decisión fue recibida con burlas generalizadas en ese momento, y Barella cree claramente que el efecto dominó de ese único silbato llevó directamente a la prematura eliminación del Inter de la competición esta semana.
Mkhitaryan y Capello se suman al coro
Barella no es el único vinculado al club que se sintió agraviado por la decisión que favoreció al Liverpool de Arne Slot. El centrocampista Henrikh Mkhitaryan se mostró igualmente perplejo por la decisión cuando se produjo, y declaró: «No sé cómo se les ocurrió un penalti que nunca existió, pero así es el fútbol. No estamos contentos. Si se pita un penalti así, entonces cada contacto en el área es un penalti». La sensación de injusticia ha estado latente en la plantilla durante dos meses.
El legendario entrenador Fabio Capello también se sumó a las críticas al proceso del VAR durante el partido contra los Reds. El análisis de las imágenes sugiere que Wirtz pudo haber caído tras un contacto mínimo, lo que ha desatado un debate sobre el umbral de intervención del VAR. «No entiendo por qué el VAR tuvo que intervenir cuando el árbitro lo vio todo, la simulación evidente de tirarse al suelo», dijo el exseleccionador de Inglaterra Fabio Capello, haciéndose eco de la frustración de la jerarquía del Inter.
La sincera confesión de Chivu
Mientras sus jugadores se centraban en las quejas del pasado, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, se centró más en los fallos tácticos de la noche contra el Bodo/Glimt. Los nerazzurri tuvieron dificultades para romper una defensa resistente y carecieron de la intensidad física necesaria para igualar a sus oponentes. «Lo intentamos todo contra un equipo que estaba bien organizado en un bloque bajo, con diez jugadores detrás del balón», dijo Chivu. «No pudimos romper su defensa y ellos encontraron una zona de confort mental».
El gigante italiano acabó encajando dos goles en la segunda parte, cuando sus niveles de energía bajaron, lo que le dejó con demasiado por hacer en los últimos compases. «No tengo nada que reprochar a los jugadores: lo dieron todo con la energía que tenían, aunque los rivales tenían más, especialmente en la segunda parte. Hicimos todo lo posible, intentando abrir el partido en la primera parte. En la segunda, ellos lograron crear oportunidades y marcaron dos goles. Hay mucha decepción porque intentamos avanzar, pero, por desgracia, ellos tenían más energía. El Bodo es un equipo organizado que vino aquí a hacer lo que tenía que hacer con determinación. Debemos felicitarles. Se merecen pasar de ronda».
