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Nicolas Pépé, fichaje fallido del Arsenal, marcó un doblete que llevó a Costa de Marfil a vencer a Curazao y avanzar por primera vez a la fase eliminatoria del Mundial
Pepe recompensa la confianza de Fae con un doblete histórico
Hace siete meses era una figura secundaria tras quedarse fuera de la Copa Africana de Naciones, pero Pepe ha salido del ostracismo para convertirse en el talismán de Costa de Marfil.
A los siete minutos en Filadelfia aprovechó un error defensivo y, tras pase de Yan Diomande, batió al portero. En el 65, duplicó la ventaja con un zurdazo por la escuadra. Su doblete justificó la decisión de Emerse Fae de volver a convocarlo, tras recuperar el olfato goleador en el Villarreal y dejar atrás su complicado paso por el Arsenal.
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Costa de Marfil rompe su maldición en el Mundial
A pesar de haber tenido estrellas como Didier Drogba y Yaya Touré, Costa de Marfil nunca superó la fase de grupos en 2006, 2010 ni 2014. Esta victoria marca un cambio clave para los gigantes de África Occidental, que antes fallaban en los momentos decisivos. Al quedar segundos en el Grupo E con seis puntos, por fin lograron la hazaña que se le resistió a su «generación dorada».
«Mi mensaje es que disfruten de esta clasificación histórica y la celebren», declaró Fae tras el partido. «Después, sigan enviándonos energía positiva para llegar lo más lejos posible. Estoy muy contento con el resultado; no ha sido perfecto, pero no encajar goles sube la moral. Ahora debemos saborear esta victoria: es más fácil recuperarse tras ganar».
El espíritu y la unidad impulsan a los Elefantes
Aunque los titulares resaltarán la brillantez individual de Pepe, Fae destacó rápidamente el espíritu colectivo de una plantilla que madura en el momento perfecto. El entrenador señaló que, a pesar de lo que hay en juego y de la presión del torneo, el ambiente en la concentración se mantiene optimista y unido.
«Este grupo está creciendo. Para todos es su primer Mundial, pero maduran bien; el equipo se mantiene unido. Incluso los que compiten por la misma posición se ríen y están juntos. Tenemos una competencia sana que saca lo mejor de cada uno», añadió Fae. Los marfileños mostraron mayor eficacia, pues Curazao solo remató dos veces a puerta pese a su lucha durante todo el partido.
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Curazao se despide con la cabeza bien alta
Curazao queda eliminado, pero se va con una de las historias más conmovedoras de la ampliación de 2026. Como la nación más pequeña en clasificarse, sumó un punto ante Ecuador en la fase de grupos. Ante Costa de Marfil no fueron un rival fácil y Juninho Bacuna falló un gol claro justo antes del descanso. La “Ola Azul” luchó hasta el final, pero no pudo batir a Yassin Fofana.
«Este equipo se ha superado ante selecciones de talla mundial», afirmó el seleccionador Advocaat. «Los extremos [de Costa de Marfil] valen 50 millones cada uno… Lo más importante era llegar a la Copa Oro y, desde ahí, al Mundial». Al preguntarle si Curaçao podría volver a clasificarse, se mostró optimista. «Si ves cómo jugamos el segundo y el tercer partido», añadió, «el panorama es muy prometedor».
Ahora, en la ronda de 32, todos se preguntan hasta dónde llegará esta renovada Costa de Marfil. Su siguiente reto será Francia, con Kylian Mbappé, o Noruega, con Erling Haaland. Con Pepe de vuelta y una defensa sólida, los Elefantes podrían ser la sorpresa de la eliminatoria.